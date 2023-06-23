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Марочко заявил о переброске боевиками ВСУ оперативных резервов под Купянск

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о переброске украинскими боевиками оперативных резервов под Купянск.

Об этом он рассказал ТАСС, ссылаясь на имеющиеся у него данные разведки.

«На Купянское направление противник перебрасывает оперативные резервы. С северо-западного направления в направлении населённого пункта Купянск отмечено движение колонн вооружённых формирований Украины», — заявил он.

По его словам, ВСУ перебрасывают автомобильную и бронированную технику, а также танки. Зафиксировано движение грузовиков с самими украинскими боевиками.

Марочко уточнил, что, судя по состоянию военной техники, она ещё не участвовала в боевых действиях.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что потери украинских военных говорят о том, что Запад намерен воевать с Россией до последнего украинца.

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