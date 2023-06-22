Путин: потери ВСУ показали готовность Запада воевать до последнего украинца

Потери украинских военных говорят о том, что Запад намерен воевать с Россией до последнего украинца.

Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что Запад может поставлять Киеву военную технику дополнительно, но мобилизационный резерв её не безграничен.

«Похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца», — заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что наступательный потенциал украинских военных ещё не исчерпан.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине и намерена достичь поставленных целей.