Путин: наступательный потенциал ВСУ не исчерпан

Наступательный потенциал украинских военных ещё не исчерпан.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза.

«Нужно исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан, ряд стратегических резервов пока не задействован», — заявил Путин.

Он попросил учитывать эту информацию при построении боевой работы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине и намерена достичь поставленных целей.