Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские боевики сразу на нескольких направлениях испытывают проблемы с эвакуацией раненых.

Об этом он сказал ТАСС, ссылаясь на данные российской разведки.

«На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях вооружённые формирования Украины испытывают трудности с эвакуацией раненых и логистикой поставок боеприпасов», — заявил Марочко.

Он уточнил, что сложности связаны с размывшими дороги дождями: украинская техника застревает.

Ранее Марочко заявил, что боевики ВСУ бросили тела сослуживцев в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике.