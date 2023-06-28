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Марочко заявил о проблемах боевиков ВСУ с эвакуацией раненых на нескольких направлениях

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские боевики сразу на нескольких направлениях испытывают проблемы с эвакуацией раненых.
Марочко заявил о проблемах боевиков ВСУ с эвакуацией раненых на нескольких направлениях
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал ТАСС, ссылаясь на данные российской разведки.

«На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях вооружённые формирования Украины испытывают трудности с эвакуацией раненых и логистикой поставок боеприпасов», — заявил Марочко.

Он уточнил, что сложности связаны с размывшими дороги дождями: украинская техника застревает.

Ранее Марочко заявил, что боевики ВСУ бросили тела сослуживцев в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике.

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