Марочко заявил о проблемах боевиков ВСУ с эвакуацией раненых на нескольких направлениях
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Об этом он сказал ТАСС, ссылаясь на данные российской разведки.
«На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях вооружённые формирования Украины испытывают трудности с эвакуацией раненых и логистикой поставок боеприпасов», — заявил Марочко.
Он уточнил, что сложности связаны с размывшими дороги дождями: украинская техника застревает.
Ранее Марочко заявил, что боевики ВСУ бросили тела сослуживцев в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике.