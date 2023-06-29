Авиация ВС России уничтожила танк ВСУ на Краснолиманском направлении

Российская авиация уничтожила танк украинской армии на Краснолиманском направлении, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что нанесение ударов обеспечивал авиационный наводчик Центрального военного округа.

Обнаруженный танк ВСУ был уничтожен вертолётом Ка-52.

«Работа авиационных наводчиков позволяет проводить точное поражение личного состава и техники подразделений ВСУ всеми видами авиационной техники», — приводит РИА Новости сообщение военного ведомства.

Ранее сообщалось, что ВКС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива ВСУ.