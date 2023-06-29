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Авиация ВС России уничтожила танк ВСУ на Краснолиманском направлении

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Российская авиация уничтожила танк украинской армии на Краснолиманском направлении, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что нанесение ударов обеспечивал авиационный наводчик Центрального военного округа.

Обнаруженный танк ВСУ был уничтожен вертолётом Ка-52.

«Работа авиационных наводчиков позволяет проводить точное поражение личного состава и техники подразделений ВСУ всеми видами авиационной техники», — приводит РИА Новости сообщение военного ведомства.

Ранее сообщалось, что ВКС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива ВСУ.

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