Авиация ВС России уничтожила танк ВСУ на Краснолиманском направлении
Отмечается, что нанесение ударов обеспечивал авиационный наводчик Центрального военного округа.
Обнаруженный танк ВСУ был уничтожен вертолётом Ка-52.
«Работа авиационных наводчиков позволяет проводить точное поражение личного состава и техники подразделений ВСУ всеми видами авиационной техники», — приводит РИА Новости сообщение военного ведомства.
Ранее сообщалось, что ВКС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива ВСУ.