Российские войска отразили четыре атаки в ЛНР и ДНР за сутки
- РИА Новости
«В районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Тоненькое Донецкой Народной Республики... успешно отражены четыре атаки противника», — сообщили в Минобороны России.
Кроме того, в результате удара российских войск 27 июня по Краматорску уничтожены два генерала и до 50 офицеров ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВС России поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.