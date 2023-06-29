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Российские войска отразили четыре атаки в ЛНР и ДНР за сутки

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Российская группировка «Юг» отразила четыре атаки ВСУ на Луганскую и Донецкую народные республики за минувшие сутки.
Российские войска отразили четыре атаки в ЛНР и ДНР за сутки
  • РИА Новости

«В районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Тоненькое Донецкой Народной Республики... успешно отражены четыре атаки противника», — сообщили в Минобороны России.

Кроме того, в результате удара российских войск 27 июня по Краматорску уничтожены два генерала и до 50 офицеров ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

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