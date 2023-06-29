ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков на Херсонском направлении.

«В районе населённого пункта Кизомыс уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны», — говорится в заявлении ведомства.

Всего на Херсонском направлении, по данным министерства, в течение суток уничтожены до 40 боевиков ВСУ, шесть автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

Ранее сообщалось, что ВС России поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.