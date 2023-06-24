«Чревато угрозами для мировой безопасности»: в Кремле оценили угрозу утечки западного оружия с Украины на Ближний Восток

Появление поставляемых Киеву западных вооружений у границ Израиля и его возможное использование против Тель-Авива — весьма актуальная угроза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, чем больше такого оружия поставляется на Украину, где не могут обеспечить его нормальный учёт и сохранность, тем больше это чревато значительными угрозами для региональной и мировой безопасности. Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что предназначенное для ВСУ западное противотанковое оружие уже появляется у границ его страны. По мнению экспертов, государства Запада, продолжающие отправку оружейных траншей киевскому режиму, закрывают глаза на такие проблемы, преследуя свою главную цель — продолжение военных действий на Украине против РФ.

В Кремле назвали актуальной угрозой появление у границ Израиля поставляемого Киеву западного оружия и его возможное использование против Тель-Авива. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, беседуя с журналистами.

«Угрозу мы оцениваем как весьма и весьма актуальную. Мы ещё ранее говорили о такой опасности и о том, что поставляемое западное вооружение на Украину уже продаётся разными преступными группировками в Европе и так далее. Это неизбежный процесс… Чем больше такого оружия поставляется на Украину, туда, где не могут ни учёт нормальный обеспечить, ни сохранность и безопасность, тем всё это, конечно, чревато большими угрозами для региональной и в более широком контексте — мировой безопасности», — отметил Песков.

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Накануне израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью газете The Jerusalem Post заявил, что оружие, которое Запад поставил Украине, уже появляется у границ Израиля. По его словам, это одна из причин, по которой страна воздерживается от передачи вооружений Киеву.

«Есть опасения, что любые системы, передаваемые нами Украине, могут быть использованы против нас, поскольку они могут попасть в руки Ирана и быть задействованы нам во вред. К слову, это не теоретическая возможность. Собственно, так и произошло с западными противотанковыми вооружениями, которые мы сейчас обнаруживаем у своих границ. Так что в этом плане мы должны соблюдать большую осторожность», — заявил Нетаньяху, отвечая на вопрос журналиста о военной поддержке киевского режима.

По словам премьер-министра, Израиль находится «в особой ситуации», отличной от той, которая применима для других государств, в частности Польши, Германии, Франции или любой другой страны Запада, «оказывающей Украине помощь».

«В военном отношении мы с Россией на близких рубежах. Наши пилоты в сирийском небе летают рядом с российскими. И я считаю для нас (Израиля. — RT) важным сохранять свободу действий для противодействия попыткам Ирана разместить свои военные силы на нашей северной границе», — пояснил Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

AP

© Ohad Zwigenberg

Напомним, 19 июня в Минобороны Израиля опровергли появившуюся в СМИ информацию о якобы планах Тель-Авива передать Украине израильские танки Merkava. Утверждения о таких намерениях «являются ложными», заявили в интервью РИА Новости представители израильского военного ведомства.

После этого в интервью израильской государственной телерадиокомпании KAN глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак упрекнул Тель-Авив в нейтралитете относительно конфликта на Украине.

«Создаёт реальную угрозу безопасности»

Напомним, Россия неоднократно высказывала опасения из-за последствий утечки западного оружия с Украины в другие точки мира. Как заявил в декабре прошлого года на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, вооружения Запада, предназначавшиеся ВСУ, всё чаще попадают «в руки бандитов и террористов различных мастей» не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, а также в Африке. В качестве примера Небензя привёл слова президента Нигерии, который заявил, что «конфликт на Украине служит основным источником оружия для террористов в районе бассейна озера Чад».

«В контрабанде и отмывании средств участвуют транснациональные преступные группы, явно замешаны в этих преступных схемах и должностные лица, направляющие вооружения», — подчеркнул российский дипломат, добавив, что эта проблема создаёт «реальную угрозу международному миру и безопасности».

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В свою очередь, в марте на пленарном заседании глав МИД во время саммита G20 в Нью-Дели глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров сообщил о фактах «перетока» летального оружия Запада с Украины «в горячие точки за рубежом».

В конце апреля на совещании министров обороны стран — участниц ШОС глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также акцентировал внимание на том, что западные вооружения, передаваемые Киеву, оказываются у террористов, что отражается на уровне безопасности в Европе и во всём мире.

«Передаваемое вооружение попадает на чёрный рынок и далее в руки террористических организаций, что создаёт дополнительные риски, особенно с учётом заявлений о поставках ВСУ боеприпасов с сердечником из обеднённого урана», — сказал Шойгу.

О том, что западное оружие с Украины попадает к преступникам, признают и в США. В частности, в интервью Первому каналу об этом рассказал американский экс-наёмник Джон Макинтайр, ранее служивший в украинском батальоне. По его словам, военнослужащие ВСУ продают военную технику США бандитам, чтобы на вырученные деньги купить себе иномарки. По его словам, в ВСУ используют следующую преступную схему: когда западное оружие уже передано на Украину, поставщик фиксирует это. Впоследствии военную технику должны распределить по подразделениям, однако на данном этапе вооружения «исчезают» и потом появляются у преступников. Макинтайр подчеркнул, что в рядах украинской армии «процветает воровство».

В конце апреля схожий механизм описал и американский журналист Сеймур Херш в эфире программы Going Underground на телеканале RT. По его словам, реализация такой схемы привела к тому, что Польшу, Румынию и другие граничащие с Украиной страны «наводнило оружие», поставляемое Вашингтоном Киеву.

«Различные командиры (не знаю, какого уровня) — зачастую не генералы, а полковники и другие — получали партии оружия и лично перепродавали их на чёрном рынке или поставляли туда. Спустя месяцы после начала конфликта в феврале прошлого года возникли серьёзнейшие опасения в том числе насчёт перепродажи переносных зенитных ракетных комплексов, способных сбивать самолёты на значительной высоте», — сообщил Херш.

Поставка техники на Украину

Legion-Media

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Кроме того, и в британском Минобороны признали случаи перепродажи вооружения, поставляемого Лондоном киевскому режиму, до его попадания на передовую. Об этом говорится в письменном ответе замглавы ведомства Джеймса Хиппи на соответствующий вопрос одного из депутатов шотландской партии «Альба». Разъяснение Хиппи было опубликовано на сайте парламента Великобритании.

В свою очередь, Венгрия в начале июня предупредила об опасности распространения по миру западного оружия, переданного ВСУ. Как подчеркнул на международном Будапештском мирном форуме глава венгерского МИД Петер Сийярто, существует множество регионов, «где даже очень малая часть оружия, отправленного на Украину, может привести к крупным катастрофам, кризисам безопасности и нестабильности». По его словам, власти в некоторых районах мира «уже высказывают беспокойство» по этому поводу.

«Закрывают глаза на проблему»

Как отметил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, несмотря на множество свидетельств попадания западного оружия из Украины в третьи страны, на Западе «предпочитают ничего с этим не делать и продолжать массивные поставки вооружений киевскому режиму».

«Западные страны закрывают глаза на проблему утечки своих вооружений из рук ВСУ в другие регионы мира. Они готовы жертвовать мировой стабильностью ради того, чтобы продолжать военную поддержку Киева для противодействия России. Запад действует по принципу «всё, что против РФ, — хорошо», даже если приносит значительные издержки», — заявил эксперт в беседе с RT.

Однако терпеть эти издержки готовы не все: как минимум на это не согласны Израиль с Венгрией, чьё руководство чётко обозначило свою позицию, заметил Подберёзкин. Он обратил внимание на то, что Нетаньяху «правильно оценивает ситуацию и осознаёт все риски для Тель-Авива».

«Израильский премьер прекрасно осведомлён о разворовывании западной техники на Украине, передаче её на чёрные рынки. Когда Нетаньяху принимал решение не отправлять оружие Киеву, он понимал, что всё переданное рано или поздно может быть использовано против Израиля. А теперь, когда военная техника Запада оказалась у границ его страны, не может быть никаких сомнений, что торговля этим оружием со стороны ВСУ перешла все границы. Причём речь идёт о его передаче даже террористическим формированиям», — сказал аналитик.

Подберёзкин считает, что от такого рода утечек пострадают и сами США, наиболее активно поставляющие вооружения киевскому режиму, а также их союзники.

«Перепроданное западное оружие будет использовано террористами против военных баз и военно-технических сооружений Соединённых Штатов и других стран Североатлантического альянса», — уверен эксперт.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов отметил в комментарии RT, что, несмотря на ущерб, который они наносят самим себе, западные страны не откажутся от курса на «поставку большого объёма оружия киевскому режиму».

«Запад создал такую информационную реальность, в которой не поддерживать Украину военной техникой является чуть ли не предательством ценностей и идей, которые он транслирует. Таким образом, страны НАТО, по-прежнему осознавая все риски, будут продолжать поддержку киевского режима», — считает аналитик.

Пентагон

Gettyimages.ru

© Alex Wong

Все эти действия западных стран и Киева, перепродающего их вооружения, приведут к активизации террористической деятельности в различных регионах мира, считает Семибратов.

«Нетаньяху говорит о Ближнем Востоке, поскольку эта часть планеты беспокоит его в первую очередь. Но то же самое можно сказать и о Центральной Азии, об Африке, включая её центральную и северную часть, где в контексте миграционного кризиса эти процессы непосредственно влияют и на безопасность Европы. Кроме того, если западные вооружения уже попали на чёрный рынок, помимо этих регионов, они могут оказаться где угодно. Это очень опасный, абсолютно неконтролируемый процесс», — заключил эксперт.