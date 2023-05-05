Минобороны Британии признало перепродажу оружия до попадания в зону конфликта на Украине
Об этом сказано в заявлении замглавы ведомства Джеймса Хиппи.
По его словам, в Британии установили «надёжные процедуры» для того, чтобы всё вооружение, идущее через Международный донорский координационный центр, передавалось ВСУ.
«Несмотря на отдельные сообщения, (случаи. — RT) перенаправления вооружения, подаренного Украине, от линии фронта чрезвычайно редки», — передаёт сообщение РИА Новости.
По словам журналиста-расследователя Сеймура Херша, западные политики знают, что поставляемое украинской армии оружие утекает на чёрный рынок, но западные СМИ замалчивают эту проблему.
1 мая французский обозреватель Ксавье Рофе в статье для Atlantico заявил, что в Восточной Европе усилился рост преступности, так как с Украины туда нелегально провозят наркотики и оружие.