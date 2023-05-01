В Восточной Европе усилился рост преступности, так как с Украины туда нелегально провозят наркотики и оружие.

Об этом заявил французский обозреватель Ксавье Рофе в статье для Atlantico.

По его словам, Европа оказалась в такой ситуации семь месяцев спустя.

«Как и предсказывали, Западная Европа является почти единственным бенефициаром этой незаконной торговли», — написал он.

По мере того как Киев получает современное снаряжение Запада, АК-47 прячут для последующей перепродажи, добавил Рофе.

1 апреля газета The Telegraph со ссылкой на эксперта по огнестрельному оружию Пола Джеймса сообщила, что в Великобритании существует угроза распространения незарегистрированного оружия с Украины.

10 апреля постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что поставляемое Киеву оружие всплывает у оргпреступности в странах ЕС.