Atlantico: в Восточной Европе усилился бесконтрольный рост преступности из-за Украины
- AFP
Об этом заявил французский обозреватель Ксавье Рофе в статье для Atlantico.
По его словам, Европа оказалась в такой ситуации семь месяцев спустя.
«Как и предсказывали, Западная Европа является почти единственным бенефициаром этой незаконной торговли», — написал он.
По мере того как Киев получает современное снаряжение Запада, АК-47 прячут для последующей перепродажи, добавил Рофе.
1 апреля газета The Telegraph со ссылкой на эксперта по огнестрельному оружию Пола Джеймса сообщила, что в Великобритании существует угроза распространения незарегистрированного оружия с Украины.
10 апреля постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что поставляемое Киеву оружие всплывает у оргпреступности в странах ЕС.