Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что поставляемое Киеву оружие всплывает у оргпреступности в странах ЕС.

По его словам, Россия давно обращала внимание на то, что накачка киевского режима оружием приведёт к попаданию вооружения на чёрные рынки и в руки организованной преступности и террористов.

Небензя отметил, что это подтверждается фактами.

«Поставленное западными странами оружие стало всплывать в различных государствах Европы, пополнять арсенал организованной преступности, что признают представители европейской полиции», — цитирует его ТАСС.

Также Небензя заявил, что Соединённые Штаты и их союзники давят на другие государства, требуя от них реэкспорта оружия на Украину в нарушение договорённостей с Россией.