Небензя: США давят на другие государства для реэкспорта оружия на Украину
- AP
- © John Minchillo
Об этом Небензя сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
По его словам, скрытые поставки оружия в разные регионы через третьи страны «ещё более искажают картину потоков оружия в мире и снижают транспарентность в этой сфере».
Он выразил сожаление в связи с тем, что западные страны не борются с подобными нарушениями и поощряют их.
«США и их союзники оказывают давление на третьи страны, требуя от них нарушить такие договорённости с Россией и другими государствами в интересах наращивания поставок оружия Киеву», — цитирует дипломата ТАСС.
Ранее Небензя заявил, что Россия получает всё больше доказательств того, что страны Запада напрямую втянуты в украинский конфликт.