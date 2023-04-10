Небензя: США давят на другие государства для реэкспорта оружия на Украину

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты и их союзники давят на другие государства, требуя от них реэкспорта оружия на Украину в нарушение договорённостей с Россией.
Небензя: США давят на другие государства для реэкспорта оружия на Украину
  • AP
  • © John Minchillo

Об этом Небензя сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

По его словам, скрытые поставки оружия в разные регионы через третьи страны «ещё более искажают картину потоков оружия в мире и снижают транспарентность в этой сфере».

Он выразил сожаление в связи с тем, что западные страны не борются с подобными нарушениями и поощряют их.

«США и их союзники оказывают давление на третьи страны, требуя от них нарушить такие договорённости с Россией и другими государствами в интересах наращивания поставок оружия Киеву», — цитирует дипломата ТАСС. 

Ранее Небензя заявил, что Россия получает всё больше доказательств того, что страны Запада напрямую втянуты в украинский конфликт.

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