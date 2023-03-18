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Небензя: Россия получает всё больше доказательств вовлечения Запада в конфликт на Украине

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Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Россия получает всё больше доказательств того, что страны Запада напрямую втянуты в украинский конфликт.

«Мы в целом получаем всё больше свидетельств того, что западные государства напрямую вовлечены в конфликт», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, это проявляется как в поставках вооружения украинской армии, так и в прямом участии в конфликте западных военных специалистов.

Ранее председатель парламента Венгрии Ласло Кёвер выразил уверенность, что поставка вооружения на Украину ряда стран ЕС и НАТО сделала их сторонами украинского конфликта.

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