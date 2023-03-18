Небензя: Россия получает всё больше доказательств вовлечения Запада в конфликт на Украине

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Россия получает всё больше доказательств того, что страны Запада напрямую втянуты в украинский конфликт.

«Мы в целом получаем всё больше свидетельств того, что западные государства напрямую вовлечены в конфликт», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, это проявляется как в поставках вооружения украинской армии, так и в прямом участии в конфликте западных военных специалистов.

Ранее председатель парламента Венгрии Ласло Кёвер выразил уверенность, что поставка вооружения на Украину ряда стран ЕС и НАТО сделала их сторонами украинского конфликта.