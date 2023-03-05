В Венгрии заявили, что поставки вооружения Украине делают ЕС и НАТО сторонами конфликта
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, политик сказал в эфире телеканала HirTV.
По словам Кёвера, западные страны отправили оружие Киеву на сумму почти $60 млрд.
«Это означает, что отдельные страны — члены Евросоюза и НАТО являются участниками (конфликта. — RT), хоть пока и не сражающимися», — заявил он.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США и Германия действуют «в унисон», поставляя оружие Вооружённым силам Украины.