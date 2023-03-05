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В Венгрии заявили, что поставки вооружения Украине делают ЕС и НАТО сторонами конфликта

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Председатель парламента Венгрии Ласло Кёвер выразил уверенность, что поставка вооружения на Украину ряда стран Европейского союза и Североатлантического альянса сделала их сторонами украинского конфликта.
В Венгрии заявили, что поставки вооружения Украине делают ЕС и НАТО сторонами конфликта
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, политик сказал в эфире телеканала HirTV.

По словам Кёвера, западные страны отправили оружие Киеву на сумму почти $60 млрд.

«Это означает, что отдельные страны — члены Евросоюза и НАТО являются участниками (конфликта. — RT), хоть пока и не сражающимися», — заявил он.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США и Германия действуют «в унисон», поставляя оружие Вооружённым силам Украины.

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