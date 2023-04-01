Telegraph: Британии угрожает приток незарегистрированного оружия с Украины

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В Великобритании существует угроза распространения незарегистрированного оружия с Украины, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на эксперта по огнестрельному оружию Пола Джеймса.
Telegraph: Британии угрожает приток незарегистрированного оружия с Украины
  • AP

Он отметил, что ранее главным источником незаконно ввозимого оружия были балканские страны.

«Угроза со стороны Украины столь же велика, если не больше, из-за количества оружия, которое туда поставляют и, возможно, не регистрируют», — заявил Джеймс.

По его словам, приток оружия с Украины может способствовать распространению организованной преступности в Британии.

В прошлом году в результате журналистского расследования RT удалось выяснить, как иностранное вооружение на Украине продаётся на нелегальных сайтах в даркнете. Среди «товара» предлагались мобильные противотанковые комплексы Javelin, американский дрон Phoenix Ghost, противопехотные мины M18A1 Claymore и многое другое. 

Выступая на полях саммита G20, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о фактах утечки в горячие точки вооружения, поставляемого Киеву. 

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