В Великобритании существует угроза распространения незарегистрированного оружия с Украины, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на эксперта по огнестрельному оружию Пола Джеймса.

Он отметил, что ранее главным источником незаконно ввозимого оружия были балканские страны.

«Угроза со стороны Украины столь же велика, если не больше, из-за количества оружия, которое туда поставляют и, возможно, не регистрируют», — заявил Джеймс.

По его словам, приток оружия с Украины может способствовать распространению организованной преступности в Британии.

В прошлом году в результате журналистского расследования RT удалось выяснить, как иностранное вооружение на Украине продаётся на нелегальных сайтах в даркнете. Среди «товара» предлагались мобильные противотанковые комплексы Javelin, американский дрон Phoenix Ghost, противопехотные мины M18A1 Claymore и многое другое.

Выступая на полях саммита G20, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о фактах утечки в горячие точки вооружения, поставляемого Киеву.