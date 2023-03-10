Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в подконтрольном киевским властям Купянске украинские силовики продавали оружие иностранным гражданам.

Об этом Марочко сказал РИА Новости.

По его словам, Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой начала расследование по факту хищения вооружения и боеприпасов.

«Установлено, что на протяжении длительного времени некоторыми представителями службы вооружения списывалось большое количество оружия и боеприпасов как утраченных в ходе боевых действий для дальнейшей продажи иностранным гражданам, прибывающим в зону боевых действия под видом волонтёров», — объяснил Марочко.

Он уточнил, что силовики продавали как стрелковое оружие, так и гранатомёты и переносные зенитно-ракетные комплексы.

В прошлом году в результате журналистского расследования RT удалось выяснить, как иностранное вооружение на Украине продаётся на нелегальных сайтах в даркнете. Среди «товара» предлагались мобильные противотанковые комплексы Javelin, американский дрон Phoenix Ghost, противопехотные мины M18A1 Claymore и многое другое.

Выступая на полях СМИД G20, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о фактах утечки в горячие точки вооружения, поставляемого Киеву.