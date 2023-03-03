Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о фактах утечки поставляемого Украине оружия в горячие точки за рубежом.

Соответствующее заявление он сделал на пленарном заседании СМИД G20 по проблематике борьбы с терроризмом, цифровой трансформации, гуманитарного содействия и уменьшения опасности бедствий.

«Идёт безудержная накачка киевского режима оружием, открыто поддерживаются националистические батальоны, с ног до головы покрытые нацистскими эмблемами и татуировками, налажена вербовка наемников из стран НАТО и международных террористов. Отмечены факты перетока летального оружия с Украины в горячие точки за рубежом», — цитирует его сайт российского внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнул министр, в мире в целом всплеск терроризма во многом спровоцирован внешним вмешательством Запада во внутренние дела суверенных государств.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что в данный момент зафиксирован рост контрабанды поставляемого западными странами Украине вооружения в третьи страны.

Заместитель Генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, в свою очередь, призвала страны, которые осуществляют поставки вооружения Украине, отслеживать ситуацию с тем, чтобы оружие не попадало третьим сторонам.