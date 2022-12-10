Замгенсека ООН призвала поставляющие оружие Киеву страны следить за его поставками

Заместитель Генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу призвала страны, которые осуществляют поставки вооружения Украине, отслеживать ситуацию с тем, чтобы оружие не попадало третьим сторонам.

Об этом, как пишет РИА Новости, она сказала на заседании Совбеза ООН.

«Я также призываю государства применять эффективные меры по контролю над вооружениями для устранения рисков, связанных с передачей оружия (третьим сторонам. — RT)», — подчеркнула Накамицу.

В октябре президент России Владимир Путин на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ предупредил об опасности действующего на Украине чёрного рынка оружия.

Также YLE сообщала, что центральная криминальная полиция Финляндии расследует оперативные данные о попадании в руки местных преступников оружия, предоставляемого Киеву.