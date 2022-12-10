Небензя заявил о росте контрабанды поставляемого Западом Киеву оружия в третьи страны

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что в данный момент зафиксирован рост контрабанды поставляемого западными странами Украине вооружения в третьи страны.

Небензя, как пишет РИА Новости, назвал темой запрошенного Россией Совбеза «следствия растущих контрабандных поставок оружия, поставляемого Украине, в различные регионы земного шара для международного мира и безопасности».

Заместитель Генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, в свою очередь, призвала страны, которые осуществляют поставки вооружения Украине, отслеживать ситуацию с тем, чтобы оружие не попадало третьим сторонам.

В октябре президент России Владимир Путин на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ предупредил об опасности действующего на Украине чёрного рынка оружия.