Западные политики знают, что поставляемое украинской армии оружие утекает на чёрный рынок, но западные СМИ замалчивают эту проблему.

Об этом рассказал журналист-расследователь Сеймур Херш ведущему программы Going Underground Афшину Раттанзи в эфире RT.

«Об этом тёмном или чёрном рынке — не знаю, как они его называют — я не писал, но, безусловно, слышал. Ещё на раннем этапе (конфликта. — RT) Польшу, Румынию и другие граничащие страны наводнило оружие, поставляемое нами Украине для ведения боевых действий. Иными словами, различные командиры (не знаю, какого уровня) — зачастую не генералы, а полковники и другие — получали партии оружия и лично перепродавали или выбрасывали их на чёрный рынок», — сказал Херш.

Он добавил, что спустя месяцы после начала конфликта возникли огромные опасения в том числе насчёт перепродажи переносных зенитных ракетных комплексов, способных сбивать самолёты на значительной высоте.

«Это вызывало серьёзное беспокойство. Где-то полгода назад (может, раньше) CBS выпустил материал, который затем пришлось отозвать», — отметил журналист.

Как ранее заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, поставляемое Киеву оружие всплывает у оргпреступности в странах ЕС.