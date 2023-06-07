Взрывоопасная контрабанда: Венгрия предупредила об опасности утечки поставленного на Украину западного оружия

Будапешт предупредил об опасности утечек оружия, которое поставляется на Украину. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, существует «немало регионов мира, где даже очень малая часть оружия, отправленного на Украину, может привести к крупным катастрофам». Остальные страны ЕС тему последствий утечки западного оружия не поднимали. Как полагают эксперты, европейцы совершают большую ошибку, игнорируя опасность контрабанды оружия, переданного западными странами ВСУ.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об опасности нелегального распространения поставленного на Украину западного оружия. Такое заявление он сделал в ходе выступления на международном Будапештском мирном форуме.

«Существует немало регионов мира, где даже очень малая часть оружия, отправленного на Украину, может привести к крупным катастрофам, кризисам безопасности и нестабильности», — цитирует Сийярто агентство ТАСС.

По словам главы МИД Венгрии, власти в некоторых районах мира «уже высказывают беспокойство по поводу того, что оружие, поставляемое в огромных количествах на Украину, может привести к региональным конфликтам».

Сийярто напомнил, что Будапешт является последовательным противником поставок оружия Украине. В связи с этим Венгрия постоянно сталкивается «с огромным давлением и серьёзными нападками, которые предпринимают сторонники войны», сказал глава венгерского МИД.

Как отметил Сийярто, оружейный поток на Украину лишь продлевает вооружённый конфликт и увеличивает количество жертв.

Серые схемы

В комментарии RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что Венгрия — единственный член НАТО и ЕС, который публично говорит о многочисленных рисках дестабилизации ситуации с безопасностью в Европе из-за эскалации украинского конфликта.

«Венгрия бьёт тревогу по причине того, что гигантские объёмы оружия поставляются её соседу и стране с зашкаливающим уровнем коррупции. К тому же многие поставки осуществляются по достаточно сложным схемам. Совершенно непонятно, где они фиксируются, кто несёт ответственность за них», — отмечает Шаповалов.

Так, по данным западных СМИ, для обеспечения высокого уровня военной поддержки ВСУ Запад наладил схемы поставок вооружений через третьи страны и фирмы-посредники. В результате в систему поставок оружия киевскому режиму оказались вовлечены, в частности, предприятия Болгарии и Израиля.

По мнению Шаповалова, Вашингтон и Лондон готовы и дальше расширять практику серых схем поставок вооружений ВСУ. В связи с этим возникает огромное количество рисков для стран ЕС. Однако европейцы, за исключением Будапешта, в угоду антироссийской политической конъюнктуре воздерживаются от любого негатива по теме военной поддержки Украины.

«Венгрия — единственная страна ЕС, которая пытается в сложившейся ситуации отстаивать собственные национальные интересы и имеет смелость откровенно говорить о проблемах с нелегальным оборотом оружия, которые Европа вскоре получит, если конфликт продолжит развиваться», — отметил Шаповалов.

Ранее тему последствий утечки западного оружия поднимал глава МИД РФ Сергей Лавров. 2 марта, выступая в Нью-Дели на пленарном заседании коллег G20, министр иностранных дел РФ рассказал, что политика Запада лишь раздувает возникший на Украине в 2014 году очаг экстремизма.

В настоящее время, как подчеркнул глава МИД РФ, странами НАТО осуществляется «безудержная накачка киевского режима оружием, открыто поддерживаются националистические батальоны».

Переносной противотанковый комплекс западного производства в руках солдата ВСУ

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© Pierre Crom

«Отмечены факты перетока летального оружия из Украины в горячие точки за рубежом», — добавил Лавров.

Отметим, что дискуссия по вопросу об утечке оружия, переданного ВСУ, развернулась в начале этого года и в США. В конце февраля данная тема обсуждалась на слушаниях в конгрессе с участием генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча.

Чиновник признал, что ведомство получает сообщения о ненадлежащем использовании американской военной помощи Украине. Сторч отметил, что специалисты Минобороны США изучают их, но пока не нашли доказательств нелегального оборота американского вооружения.

Запредельная коррупция

В конце апреля главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете палаты представителей по делам вооружённых сил заверил конгрессменов в том, что Пентагон регулярно проводит инспекции поставленного Киеву военного оборудования. По его словам, на Украине внедрена система логистического слежения по стандартам НАТО.

Вместе с тем, по данным американского журналиста Сеймура Херша, Вашингтон не смог обуздать коррупцию среди представителей киевского режима. По его данным, украинские власти присвоили себе около $400 млн из направленных США средств.

Согласно информации Херша, директор ЦРУ Уильям Бёрнс недавно отчитал президента Украины Владимира Зеленского за то, что чиновники его администрации разъезжают по Киеву на новых Mercedes. По мнению Херша, на Украине воцарился запредельный уровень коррупции.

«Так вот, основная мысль, которую хотели донести до Зеленского, заключалась в следующем: американские чиновники и генералы начинают на вас очень злиться, так как вы прикарманиваете слишком много — забираете себе больше остальных. Зеленскому передали список из 35 человек, замешанных в коррупционной деятельности», — сказал Херш в конце апреля в эфире программы Going Underground телеканала RT.

В комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что проблема с утечкой оружия из рядов ВСУ и националистических формирований существует с 2014 года. С началом АТО Украина превратилась в источник пополнения чёрного рынка вооружений.

При этом, как полагает эксперт, американцы сами стремятся наживаться на нелегальном обороте оружия, поставляемого ВСУ. По этой причине они не заинтересованы в объективном расследовании случаев пропажи или нецелевого использования своей же военной продукции.

Американское стрелковое оружие, переданное ВСУ

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© Mustafa Ciftci/Anadolu Agency

«Во многих таких расследованиях американцы выйдут на самих себя. По Сирии мы знаем, что у США большой опыт в налаживании поставок оружия боевикам и террористам. Можно допустить, что в ситуации с Украиной они получают теневые прибыли и используют их в своих целях», — рассуждает Леонков.

Как полагает эксперт, главный интерес Соединённых Штатов состоит в поддержке международного терроризма поставками оружия из разных уголков мира, в том числе из Украины. Контроль над экстремистскими формированиями необходим США для вмешательства в дела других стран.

Владимир Шаповалов считает, что утечки оружия из Украины прежде всего угрожают европейской безопасности. Эксперт подчеркнул, что западное вооружение может оказаться в руках местных исламских экстремистов.

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«Европейцы должны понимать, что современные и в достаточной степени опасные, смертоносные виды оружия окажутся на их чёрном рынке, а значит, в руках преступных групп и террористов. Правда, Вашингтон эта проблема не волнует. Более того, растущий чёрный рынок оружия отвечает его стратегической цели раскачать и подчинить Европу, создать ситуацию, когда Европа будет ещё больше зависеть от США в сфере безопасности», — Шаповалов.

Похожей точки зрения придерживается сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. В беседе с RT эксперт предположил, что западное оружие, поставленное Киеву, окажется в руках исламских экстремистов и станет новым орудием терактов в Европе.

Также Оленченко допускает мысль о том, что режим Зеленского может пойти на организацию терактов в Европе, а потом «приписать» их России.

«Венгерский министр совершенно оправдано предупреждает ЕС об опрометчивости накачивания оружием Украины. Вся Европа заполнена украинскими беженцами, которые по указке Киева могут стать исполнителями каких-либо террористических акций, вину за которые возложат на Россию. Европейцы напрасно недооценивают степень агрессии и безрассудства киевского режима», — заключил Оленченко.