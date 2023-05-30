«Имеют антироссийскую направленность»: в Румынии проходят многонациональные учения Saber Guardian 23

В разных регионах Румынии проходят масштабные многонациональные учения Saber Guardian 23. Помимо ВС республики, в них участвуют военнослужащие США, Франции, Италии, Польши, других стран НАТО, а также соседней Молдавии. Общая численность группировки составляет 10 тыс. По мнению экспертов, учения имеют антироссийскую подоплёку и направлены на втягивание Кишинёва в военную инфраструктуру Североатлантического альянса.

В Румынии стартовали масштабные многонациональные учения Saber Guardian 23 с привлечением 10 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники. Информация о манёврах размещена на сайте Минобороны республики.

Половину контингента на учениях составляют румынские ВС, ещё 5 тыс. участников представлены военнослужащими США, Франции, Италии, Нидерландов, Болгарии, Польши, Португалии, Греции, Албании, Северной Македонии, Черногории и соседней Молдавии, от которой были отправлены военнослужащие мотопехотной бригады «Штефан чел Маре».

Saber Guardian 23 проводятся под управлением Командования армии США в Европе и Африке (USAREUR) и командования объединённых сил «Генерал Иоан-Эманоил Флореску» штаба обороны румынской армии.

Боевые мероприятия пройдут в нескольких локациях страны: на авиабазе Михаил Когэлничану, на полигоне училища ПВО в Капу Мидия, в национальном центре совместной подготовки Getica, на полигоне в Смырдане и на других площадках.

По информации Минобороны Румынии, военнослужащие проведут боевые стрельбы, отработают форсирование водных преград, десантирование с парашютом и мероприятия по медицинскому обеспечению. Учения завершатся 9 июня.

Под контролем США

Saber Guardian 23 проводятся дважды в год. Сейчас они являются одним из элементов масштабных манёвров Defender 23, которые стартовали 22 апреля на пространстве континентальной Европы.

Как говорится в пресс-релизе Пентагона, Defender 23 призваны продемонстрировать способность ВС США быстро развёртывать боеспособные силы и средства для «сдерживания тех, кто представлял бы угрозу миру в Европе, и защиты континента от агрессии».

Военнослужащие США в Румынии

Gettyimages.ru

© ALEXANDRA RADU/Anadolu Agency

В мае до Saber Guardian 23 с участием американских и других иностранных ВС на территории Румынии прошли учения Dacian Spring. В них были задействованы 500 военнослужащих.

«В ходе манёвров отрабатывался быстрый перенос в реальном времени командного поста французской бригады в зоне операций Юг — Восток и процесс интеграции путём тестирования процедур НАТО и национальных процедур, сил, находящихся под командованием и контролем Многонационального командования дивизии Юг — Восток», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны Румынии.

Как заявил по итогам Dacian Spring глава штаба обороны генерал Даниел Петреску, учения «подтвердили повышенную способность реакции боевых групп НАТО в Румынии и Болгарии», а также способность командования дивизии «Юг — Восток» проводить оборонительные операции.

В беседе с RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков предположил, что Saber Guardian 23, как и другие учения с участием натовских подразделений в Восточной Европе, «имеют антироссийскую направленность».

«Главное — это то, что учения в Румынии являются частью Defender 23. Сейчас альянс активно отрабатывает логистику, боевое слаживание, повышает оперативную совместимость. Всё это осуществляется под контролем американских военных для противостояния России. США стремятся сократить время переброски войск и повысить эффективность управления ими», — пояснил Ермаков.

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Как считает эксперт, в НАТО рассчитывают нарастить так называемое расширенное передовое присутствие в Черноморском регионе. Для этого в военную активность вовлекаются Румыния и Молдавия, которая формально является нейтральной страной.

Ермаков напомнил, что с июля прошлого года Верховным главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе является генерал Кристофер Каволи.

«Необходимо сказать, что это профессионал своего дела. Каволи хорошо знаком со спецификой нашей страны, с тем, как устроена и работает российская военная машина», — сказал Ермаков.

По мнению собеседника RT, именно Каволи может быть инициатором постоянных учений в Восточной Европе, в непосредственной близости к Украине и границам России.

При этом, как полагает эксперт, Верховный главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе не торопится проводить одномоментные учения с привлечением десятков тысяч военнослужащих, опасаясь «чрезмерно спровоцировать» Москву и нарушить легенду об оборонительном характере деятельности альянса.

Антироссийский лагерь

По словам экспертов, военная активность НАТО в Румынии и привлечение к учениям ВС Молдавии в значительной мере направлены на поддержку антироссийского курса молдавского президента Майи Санду.

Как заявил ранее генсек альянса Йенс Столтенберг, наряду с другими партнёрами блока, Молдавия будет получать больше «адресной помощи».

Военнослужащие ВС Молдавии

РИА Новости

В беседе с RT доктор политических наук, профессор РАНХиГС при президенте РФ, доцент МГУ им. Ломоносова Наталья Харитонова предположила, что одна из задач учений Saber Guardian 23 состоит во втягивании Молдавии в военную инфраструктуру НАТО.

«Участие Молдавии в учениях Saber Guardian 23 объясняется политикой молдавских властей по встраиванию в стройные ряды антироссийского лагеря. На мой взгляд, тут больше политического содержания, чем военного», — сказала Харитонова.

По словам эксперта, тесное сотрудничество молдавских ВС с НАТО противоречит нейтральному статусу республики, который зафиксирован в Конституции. Однако политическое руководство в Кишинёве «совершенно не обращает внимания на содержание собственного основного закона».

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Как отметил Сергей Ермаков, Санду не скрывает, что ориентирована на НАТО и США. По его словам, президент Молдавии рассматривает Североатлантический альянс «как некий институт безопасности и способ борьбы с «российской угрозой».

«По этой причине Кишинёв как раз и решил отправить своих солдат на учения Saber Guardian 23. Санду пытается всячески интегрировать страну в НАТО и ЕС, задавить силы, которые не согласны с такой политикой», — добавил Ермаков.

Эксперт напомнил о запуске молдавскими властями различных процедур по выходу из СНГ и возможном открытии национального центра информационной безопасности и борьбы с пропагандой под названием «Патриот». В большей степени работа организации будет направлена на противодействие влиянию Москвы. Об этом сообщила Санду 29 мая в ходе брифинга. Центр будет организован после соответствующего решения молдавского парламента.

Также, как ожидается, молдавские депутаты одобрят закон, по которому правительство Молдавии получит право пользоваться специальным механизмом дополнительных полномочий для действий в экстренных ситуациях. Это позволит не продлевать режим ЧП, который в республике был введён ещё в октябре 2021 года из-за трудных переговоров с Москвой по поставкам газа.

«Действия Санду и нынешнего молдавского правительства направлены на то, чтобы минимизировать российское влияние. Для этого власти всячески выдавливают оппозицию, пытаются опираться на Запад», — говорит Ермаков.

Румынские военнослужащие

AFP

© Daniel MIHAILESCU

Кроме того, как полагает эксперт, Кишинёв рассчитывает на помощь Румынии. Как известно, Бухарест намерен полностью удовлетворять потребности Молдавии в электроэнергии и природном газе.

По мнению Ермакова, Санду допускает различные варианты решения внутренних проблем, вплоть до «воссоединения» Молдавии с Румынией. Эксперт напомнил, что в марте Кишинёв даже пошёл на переименование молдавского языка в румынский. Санду, которая подписала такой закон, посчитала, что он подтверждает «историческую и непреложную истину».

Однако в настоящий момент большинство молдавских граждан не поддерживают сценарий интеграции республики с Румынией. Данный факт признаёт и сама Санду.

«Большинство граждан Молдавии против вхождения в состав Румынии и против вступления в НАТО. Вряд ли Санду рискнёт пренебречь этим обстоятельством. Тем не менее, как и другие прозападные политики, она и другие представители правящей верхушки продолжат заигрывать с данными темами, рассчитывая, что в конечном итоге общество изменит свою позицию», — констатировала Харитонова.

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Также эксперты обеспокоены тем, что Санду продолжает углублять сотрудничество с киевским режимом, что способно значительно ухудшить обстановку вокруг Приднестровья, где развёрнута Оперативная группа российских войск. Напомним, в конце марта состоялась встреча Санду с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которой глава киевского режима отметил важность солидарности Кишинёва «в условиях продолжающейся российской агрессии».

«Лидеры выразили готовность усилить сотрудничество в контексте противодействия вызовам со стороны России и обменялись мнениями о необходимости дальнейшего санкционного давления на Москву», — говорится в сообщении офиса Зеленского по итогам переговоров с Санду.

Харитонова допускает, что ситуация в ПМР может начать развиваться по «украинскому сценарию». Этому способствует курс Запада на милитаризацию Молдавии, участие ВС республики в натовских учениях, в том числе в Saber Guardian 23, а также стремление Санду решить в скором времени вопрос с Приднестровьем.

«За счёт разморозки конфликта в Приднестровье против России появится так называемый второй фронт. Это выгодно США и Украине. Санду вполне могла бы подыграть им, но пока воздерживается от этого. Молдавский президент опасается потерять власть, так как очень много граждан против какого-либо вооружённого конфликта и выступают за более взвешенную внешнюю политику», — подытожила Харитонова.