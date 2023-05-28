«В связи с жестоким применением силы»: в Сербии прошло заседание Совбеза по вопросу обострения ситуации в Косове

Президент Сербии Александр Вучич провёл заседание Совета национальной безопасности на фоне эскалации напряжённости в самопровозглашённом Косове. По итогам совещания было решено оставить вооружённые силы республики в состоянии высшей степени боевой готовности из-за применения силы Приштиной против сербского населения края. Ранее на севере Косова и Метохии прошли выборы в четырёх муниципалитетах, которые сербы бойкотировали, в результате чего явка составила 3,5%. Несмотря на это, Приштина признала итоги голосования и попыталась силой обеспечить передачу власти «победившим» кандидатам. Аналитики называют прошедшее голосование нелегитимным, так как в ходе него не учитывалось мнение сербского населения. Вместе с тем эксперты констатируют, что у Белграда практически не осталось возможностей повлиять на ситуацию в регионе, который полностью контролируется Западом.

В субботу, 27 мая, президент Сербии Александр Вучич провёл заседание Совета национальной безопасности республики на фоне обострения ситуации в самопровозглашённом Косове. Как сообщила пресс-служба главы государства, на совещании было решено оставить вооружённые силы страны в состоянии высшей степени боевой готовности из-за действий Приштины, направленных против сербского населения Косова и Метохии.

«В связи с жестоким применением силы со стороны Альбина Курти (премьер-министра Косова. — RT) и его войск против сербского народа в Косове и Метохии Вооружённые силы Республики Сербия остаются в высшей степени боевой готовности», — цитирует заявление агентство ТАСС.

В ходе заседания Совбеза было отмечено, что отвечающие за стабильность в Косове международные силы KFOR/НАТО не выполнили свою работу в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН и Кумановским военно-техническим соглашением.

Сообщается также, что на заседании Совета национальной безопасности были согласованы все необходимые меры для укрепления обороноспособности страны. В администрации Вучича подчеркнули, что Сербия будет сильной и непоколебимой в защите своего народа.

Голосование без сербов

Напомним, ситуация в Косове в очередной раз обострилась 26 мая, после того как косовские силовики попытались захватить городские администрации в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северная Митровица на севере Косова и Метохии.

Поводом для атак послужили прошедшие 23 апреля выборы в органы самоуправления этих населённых пунктов. Сербское большинство бойкотировало голосование, в результате чего явка составила всего 3,5%: на избирательные участки пришли 1566 албанцев и 13 сербов из 45 095 имеющих право голоса жителей муниципалитетов. При этом директор канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович отмечал, что на выборы пришли на 449 албанцев меньше, чем на предыдущее голосование (−22,3%). Таким образом, по словам Петковича, албанцы также бойкотировали эти муниципальные выборы.

Несмотря на это, власти самопровозглашённого Косова настаивают на вступлении в должность «победивших» кандидатов. Чтобы обеспечить их приход к власти, в города были направлены правоохранители. По версии Приштины, полиция действует в соответствии с конституционными полномочиями.

Беспорядки в Косове

AP

Однако сербское население муниципалитетов оказало сопротивление попыткам захватить здания городских администраций и передать власть новым руководителям, что и привело к столкновениям с полицией. Местные СМИ сообщали о применении косовскими силовиками светошумовых гранат, дубинок и слезоточивого газа. В ходе беспорядков несколько человек получили ранения и были госпитализированы.

В ответ на действия Косова Белград привёл ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности и перебросил армейские подразделения к административной границе с краем.

В итоге, несмотря на протесты местных жителей, косовским силовикам удалось захватить административные здания Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В этих муниципалитетах по-прежнему присутствуют силовики и бронетехника Приштины, сообщает сербская газета «Вечерние новости».

«Форменное безобразие»

Посольство России в Сербии назвало действия властей Косова произволом.

«Решительно осуждаем опасные односторонние действия временных органов самоуправления в Косове, вооружённые сотрудники которых осуществили 26 мая захват административных зданий муниципалитетов Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Призываем Приштину немедленно прекратить произвол, в результате которого уже пострадали гражданские лица», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.

Дипломаты также подчеркнули, что все проблемы в рамках косовского урегулирования должны решаться только в ходе переговоров.

«Поддерживаем позицию руководства Сербии относительно безальтернативности поиска решений всех открытых проблем косовского урегулирования переговорным путём. Напоминаем, что прочную основу для этого создаёт международное право, включая резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН», — указали в посольстве.

Стоит отметить, что западные страны также осудили действия Приштины и призвали к деэскалации. Об этом говорится в совместном заявлении Лондона, Берлина, Вашингтона и Парижа, опубликованном 26 мая на сайте британского МИД.

«Мы осуждаем решение Косова, несмотря на наш призыв к сдержанности, применить силу для получения доступа в здания муниципалитетов на севере страны. Мы призываем власти Косова немедленно сделать шаг назад и принять меры для деэскалации ситуации, а также действовать в тесной координации с EULEX (Миссией Евросоюза в Косове. — RT) и KFOR», — указано в документе.

Эти европейские страны также выразили обеспокоенность в связи с решением Сербии повысить уровень боеготовности своих вооружённых сил на границе с Косовом и призвали все стороны «проявить максимальную сдержанность, избегая провокационной риторики».

Александр Вучич в связи с этим заявлением констатировал, что западные страны осуждают действия Приштины, однако «албанцам дали доделать дело».

Александр Вучич

AP

© Marko Drobnjakovic

В российском МИД реакцию Запада на события в Косове назвали лицемерной.

«Лицемерно-гневные окрики из Вашингтона и Брюсселя в адрес «премьера» Курти явно запоздали. Предотвратить либо остановить операцию приштинских силовиков США и ЕС не смогли и не захотели. Реакция последовала, когда штурм уже завершился и косовары достигли своей цели. Ни многонациональные «Силы для Косова», ни Миссия Евросоюза в области верховенства закона — вопреки имеющимся у них мандатам — не вмешались. Предпочли, как и много раз прежде, наблюдать за этим форменным безобразием со стороны», — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Нелегитимные выборы

По словам экспертов, прошедшие на севере Косова и Метохии выборы проводились без учёта мнения сербов.

«Сербы бойкотировали выборы. В результате на севере Косова в сербских муниципалитетах была сформирована власть, которую фактически возглавили албанцы. Естественно, сербы это не приняли. Протесты сербского населения связаны именно с неприятием назначенной Приштиной нелегитимной власти, на подмогу которой пришёл спецназ, хотя права на это он не имел», — сказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в разговоре с RT.

Косовская полиция

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© Marjan Vucetic

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова назвала проведённые Приштиной выборы нелегитимными.

«На выборах голосовало всего несколько сотен албанцев. Естественно, на этот факт в Европе никто не обратил внимания, хотя это должно было стать основанием для отмены выборов», — отметила Гуськова в разговоре с RT.

С её точки зрения, подобные действия косовских властей свидетельствуют об их нежелании вводить самоуправление для сербов, что является важным фактором для урегулирования ситуации в регионе.

«Белград обеспокоен, потому что нынешнее руководство края отказывается вводить самоуправление для сербов. Все административные места на севере края уже заняты албанцами. Косовары хотят управлять сербами Косова и Метохии», — указала Гуськова.

По её мнению, ситуация настолько напряжена, что Совет национальной безопасности Сербии принял решение привести в полную боевую готовность армию. При этом она подчеркнула, что в действительности сербы не могут ввести свои войска на территорию края.

Эксперты полагают, что у Белграда сегодня крайне мало возможностей повлиять на ситуацию в Косове.

«Край целиком и полностью контролируется Западом — Евросоюзом, США и НАТО. От одного слова американского спецпредставителя на Балканах Габриэля Эскобара зависит, что будет происходить в Косове. А премьер-министр мятежного края Альбин Курти — антисербский радикал, он просто недоговороспособен», — подчеркнул Олег Бондаренко.

Схожей точки зрения придерживается и Елена Гуськова.

«У Белграда осталось очень мало рычагов влияния. Решить этот вопрос военным путём сейчас не получится. Сербы могут заниматься только переговорами, но и там их никто не слушает. Европа делает всё, чтобы как можно скорее закрыть вопрос с независимостью Косова. При этом на Западе никто не думает о том, как на территории края будут жить сербы, что будет с сербским культурным наследием, памятниками архитектуры, церквями и монастырями. Европу в принципе не волнует история, а уж историческое наследие сербов или русских — подавно. Им важно заставить Белград подчиниться», — заключила эксперт.