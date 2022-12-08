Давление на Сербию: почему Косово хочет подать заявку на вступление в ЕС до конца года

Брюссель подтвердил, что Приштина намерена подать заявку на членство в ЕС до конца декабря. Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, этот документ должен быть рассмотрен еврочиновниками, после чего будет принято решение «касательно дальнейших действий». Ранее президент самопровозглашённой республики Вьоса Османи также сообщила о подобных планах. По её словам, Приштине нужно, чтобы Евросоюз «перешёл от слов к делу», особенно в вопросе «либерализации визового режима» для граждан Косова. По мнению экспертов, заявления Приштины о вступлении в ЕС следует расценивать как инструмент давления на Белград, а также на страны Евросоюза, которые ещё не признали республику.

Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил информацию о намерении самопровозглашённого Косова до конца года подать заявку на вступление в Евросоюз. Об этом он заявил на пресс-конференции во время саммита ЕС — Западные Балканы в Албании.

«Всё верно — президент Косова выступила с подобным заявлением, и теперь Совет Евросоюза должен будет рассмотреть эту заявку и принять решение касательно дальнейших действий», — сказал Мишель, отвечая на вопрос журналиста, возможна ли подача Приштиной заявки на вступление в Евросоюз, если пять государств ЕС до сих пор не признали Косово (Испания, Словакия, Кипр, Румыния и Греция).

Ранее президент самопровозглашённой республики Вьоса Османи на полях саммита ЕС — Западные Балканы в Албании сообщила о намерении Приштины до конца декабря подать заявку на вступление в Евросоюз.

«Как вы уже знаете и как я заявлю сегодня перед лидерами всех стран Евросоюза, до конца этого года Косово подаст заявку на членство в ЕС, и, разумеется, мы надеемся на полную поддержку государств — членов Евросоюза», — отметила она.

Османи также назвала Косово «самой проевропейской страной из всех».

«Все предпринимаемые нами действия свидетельствуют о нашей приверженности Европейскому союзу и ценностям ЕС, в частности, это касается 100%-ного согласования с политикой ЕС всех наших внешнеполитических решений и решений в области безопасности. Мы присоединились к санкциям против России, а также отвергаем любое пагубное влияние со стороны таких стран, как Россия и Китай», — подчеркнула Османи.

По её словам, Приштине нужно, чтобы Евросоюз «перешёл от слов к делу», особенно в вопросе «либерализации визового режима» для граждан Косова.

Османи также заметила, что саммит ЕС — Западные Балканы в Албании — это не место «для какого-то диалога или переговоров» между Косовом и Сербией.

Саммит ЕС — Западные Балканы в Албании

AP

© Vadim Ghirda

«Как вам известно, это отдельный процесс, который осуществляется при содействии ЕС и Брюсселя. Мы считаем, что данный процесс должен быть сконцентрирован на взаимном признании, а также на защите и сохранении территориальной целостности Косова, его суверенитета, унитарного государственного устройства и конституционного строя», — заявила Османи.

Планы о присоединении

Напомним, ранее Приштина неоднократно заявляла о стремлении косовского руководства в ЕС.

Так, в мае премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти, выступая в вашингтонском Атлантическом совете*, заявил о намерении Приштины вступить в Европейский союз. Он также выразил надежду на то, что в ЕС примут соответствующую заявку Косова в текущем году.

Позднее, в августе, президент Сербии Александар Вучич сообщил, что хранит в сейфе семь не опубликованных пока официальных дипломатических нот об отзыве признания независимости Косова. Как отметил Вучич, он намерен опубликовать эти документы, если Приштина официально подаст заявки на вступление в международные организации.

После этого в сентябре косовское руководство вновь сообщило, что хочет подать заявку на вступление в ЕС до конца года. Об этом заявила министр иностранных дел края Доника Гервала. По её словам, Косово хочет пользоваться статусом кандидата на вступление в Европейский союз.

О планах Косова подать в декабре заявку на получение статуса кандидата для дальнейшего вступления в ЕС сообщили и в Белграде. Как подчеркнул в начале ноября глава МИД Сербии Ивица Дачич, властные структуры самопровозглашённой республики хотят пойти на этот шаг, пребывая «в своей безумной эйфории».

Дачич назвал такую информацию серьёзной и сообщил о намерении «срочно» начать переговоры со всеми государствами, которые не признают Косово.

«Давление растёт»

Как отметил доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Владимир Путятин, заявление косовского президента о планах подать до конца года заявку на вступление самопровозглашённой республики в ЕС следует расценивать как один из инструментов давления не только на страны ЕС, которые ещё не признали независимость Косова, но и на Белград.

«В первую очередь слова Османи нужно рассматривать в контексте непростых отношений между Сербией и Косовом, а именно — в рамках очередного витка напряжённости и эскалации, связанной с ситуацией вокруг автономеров», — заявил эксперт в беседе с RT.

Напомним, между Косовом и Сербией в ноябре обострились отношения, поскольку Приштина хотела ввести штрафы за въезд для машин с рядом сербских номеров, включающих коды косовских городов. Президент Сербии охарактеризовал возникшую ситуацию в непризнанном Косове как тяжёлую — на грани столкновений. Косовские власти на этом фоне отправили спецназ МВД на населённый сербами север края. Однако стороны смогли прийти к компромиссу. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Белград согласился перестать выпускать номера с кодами косовских городов, в то время как Приштина обязалась не пытаться принудительно перерегистрировать транспорт с сербскими номерами. По словам Борреля, такие договорённости помогут избежать дальнейшей эскалации.

Косовский спецназ на границе с Сербией

AP

© Visar Kryeziu

Впрочем, несмотря на временное урегулирование этого вопроса, ситуация вновь обострилась. 6 декабря косовский спецназ ROSU ворвался в здание избирательной комиссии в северной части Косовска-Митровицы. По данным СМИ, звучали взрывы, ряд районов города были задымлены. Кроме того, косовская полиция в тот же день с применением силы проникла в здание муниципалитета Зубин-Поток на севере Косова. В ходе силового захвата находившиеся внутри здания граждане оказали сопротивление, были слышны взрывы и звуки сирен. Как заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич, ситуация на севере Косова и Метохии «взрывоопасная», может разгореться от «одной спички» и усугубиться. По его словам, косовское руководство ведёт организованный террор и осуществляет полную этническую чистку.

«Достаточно решительную позицию занимают косовские сербы по вопросу непризнания Косова, да и Белград пытается сохранить такую же линию, несмотря на колоссальное давление со стороны Брюсселя и Вашингтона. И это давление растёт: ЕС, например, уже открыто увязывает членство Сербии с признанием Косова. Приштина подливает масла в огонь, желая лишний раз продемонстрировать свою волю по вступлению в ЕС. И Брюссель своей готовностью рассмотреть заявку на членство практически подталкивает Белград к нужному решению», — отметил Путятин.

Он считает, что тем самым Евросоюз в очередной раз демонстрирует поддержку косовских властей и их планов.

«Представители ЕС давно и плотно обосновались в Косове и Метохии. А рассуждения о рассмотрении заявки Приштины Советом Евросоюза — продолжение той политики Брюсселя, которая проводится в отношении Косова всё это время», — заявил эксперт.

При этом нельзя полностью исключать принятия Косова в ЕС, несмотря на то что республика «ни в коей мере не соответствует европейским критериям», полагает Путятин. По его словам, это может быть сугубо политически мотивированное решение Брюсселя.

«Косовские территории абсолютно не готовы к вступлению в Евросоюз: требуются глубокие экономические реформы, преобразования в судебной системе. Это длительный процесс. Показатели безработицы в Косове остаются высокими, несмотря на все усилия, которые предпринимал ЕС в оказании финансовой помощи республике. Если мы рассмотрим социальную ситуацию в крае, она остаётся нестабильной», — констатировал аналитик.

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В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова в комментарии RT напомнила, что в Косове нарушаются права этнических сербов.

«И это также должно быть проблемой при вступлении Косова в ЕС. Албанцы не выполняют ни одного обязательства, касающегося сербов в Косове и Метохии, в частности, не создают специальные политические и общественные структуры для них. События последнего месяца вынудили сербов уйти из косовской полиции и других госструктур», — рассказала эксперт.

Однако если в ЕС будет политическая воля на присоединение Косова, этому не помешают не только проблемы внутри самопровозглашённой республики, но и факты непризнания республики со стороны ряда европейских стран, считает Путятин.

«Брюссель повлияет на то, чтобы их позиции были скорректированы в нужную сторону», — уверен эксперт.

При этом Гуськова всё же считает, что окончательное вступление Косова в ЕС крайне маловероятно.

«Приштина хочет привлечь к себе внимание Брюсселя за счёт заявлений о членстве в Евросоюзе. Однако косовская республика не готова к вступлению в ЕС по целому комплексу причин: это непризнанная территория, экономически слабая, там не решены вопросы межнациональных отношений с сербами. В Косове столько проблем, я не думаю, что Европа горит желанием взвалить их на свои плечи», — заключила аналитик.

* «Атлантический совет» (Atlantic Сouncil of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.