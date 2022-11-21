Вучич заявил об отправке Косовом спецназа на север самопровозглашённой республики
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«Сегодня вечером всё, что у них есть из так называемого спецназа полиции в Приштине, отправлено в четыре разных места на севере края», — приводит слова Вучича РИА Новости.
Речь, по его словам, идёт о трассе Србица — Зубин — Поток, а также о других местах.
Вучич выразил уверенность, что власти Косова планировали насильственные действия в течение нескольких месяцев.
Вучич также предупредил, что ситуация в непризнанном Косове на грани столкновений.