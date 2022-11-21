Вучич заявил об отправке Косовом спецназа на север самопровозглашённой республики

Президент Сербии Александр Вучич заявил в обращении к нации, что власти самопровозглашённой республики Косово приняли решение об отправке спецназа МВД на населённый сербами север края.

«Сегодня вечером всё, что у них есть из так называемого спецназа полиции в Приштине, отправлено в четыре разных места на севере края», — приводит слова Вучича РИА Новости.

Речь, по его словам, идёт о трассе Србица — Зубин — Поток, а также о других местах.

Вучич выразил уверенность, что власти Косова планировали насильственные действия в течение нескольких месяцев.

Вучич также предупредил, что ситуация в непризнанном Косове на грани столкновений.