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Боррель: Сербия и Косово пришли к соглашению по разрядке конфликта

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Переговорщики со стороны Сербии и самопровозглашённого Косова в ходе встречи в Брюсселе пришли к договорённости по вопросу автомобильных номеров, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Рад сообщить, что главные переговорщики Сербии и Косова при посредничестве ЕС договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сконцентрироваться на предложениях по нормализации отношений», — приводит ТАСС слова Борреля в Twitter.

Он отметил, что Сербия согласна прекратить выдавать номера с кодами косовских городов, в то время как Косово обязуется не пытаться принудительно перерегистрировать транспорт с сербскими номерами.

Как отметил президент Сербии Александр Вучич, ситуация в непризнанном Косове — на грани столкновений, а власти самопровозглашённой республики приняли решение об отправке спецназа МВД на населённый сербами север края.

При этом 22 ноября премьер Косова Альбин Курти отложил введение штрафов за сербские номера на 48 часов по просьбе посла США в Приштине Джеффри Ховени.

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