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Премьер Косова отложил введение штрафов за сербские номера на 48 часов по просьбе США

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Премьер самопровозглашённой республики Косово Альбин Курти отложил введение штрафов за сербские номера на 48 часов по просьбе посла США в Приштине Джеффри Ховени.
Премьер Косова отложил введение штрафов за сербские номера на 48 часов по просьбе США
  • AP
  • © Visar Kryeziu

«Благодарю посла Ховени за его приверженность и участие. Принимаю его запрос о 48-часовой отсрочке введения штрафов за нелегальные «КМ» (Косовска-Митровица. — RT) и другие автомобильные номера», — написал он в Twitter.

Курти добавил, что рад сотрудничать с США и ЕС по поиску решения ситуации.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил в обращении к нации, что власти республики Косово приняли решение об отправке спецназа МВД на населённый сербами север края.

Он также предупредил, что ситуация в непризнанном Косове на грани столкновений.

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