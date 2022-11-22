Премьер Косова отложил введение штрафов за сербские номера на 48 часов по просьбе США

Премьер самопровозглашённой республики Косово Альбин Курти отложил введение штрафов за сербские номера на 48 часов по просьбе посла США в Приштине Джеффри Ховени.

«Благодарю посла Ховени за его приверженность и участие. Принимаю его запрос о 48-часовой отсрочке введения штрафов за нелегальные «КМ» (Косовска-Митровица. — RT) и другие автомобильные номера», — написал он в Twitter.

Курти добавил, что рад сотрудничать с США и ЕС по поиску решения ситуации.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил в обращении к нации, что власти республики Косово приняли решение об отправке спецназа МВД на населённый сербами север края.

Он также предупредил, что ситуация в непризнанном Косове на грани столкновений.