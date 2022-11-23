Еврокомиссия пригласила переговорщиков от Белграда и Приштины на встречу в Брюсселе

Еврокомиссия снова пригласила переговорщиков от Белграда и Приштины на встречу в Брюсселе, чтобы найти выход из кризисной ситуации. Переговоры могут пройти 23 ноября, сообщил пресс-секретарь ЕК Петер Стано.

«Мы пригласили главных переговорщиков со стороны Косова и Сербии приехать в Брюссель. Я могу подтвердить, что мы получили подтверждение от обеих сторон приехать. Мы стремимся провести встречу с ними сегодня в Брюсселе. Цель — найти наконец выход из текущей ситуации в европейском духе», — сказал он на брифинге, его цитирует РИА Новости.

21 ноября Белград и Приштина не достигли никаких договорённостей на переговорах, которые прошли в Брюсселе.

Как отметил президент Сербии Александр Вучич, ситуация в непризнанном Косове — на грани столкновений, а власти самопровозглашённой республики приняли решение об отправке спецназа МВД на населённый сербами север края.

При этом 22 ноября премьер Косова Альбин Курти отложил введение штрафов за сербские номера на 48 часов по просьбе посла США в Приштине Джеффри Ховени.