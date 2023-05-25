«Антисербская провокация»: Россия осудила проведение в Косове этапа крупных учений НАТО Defender 2023

Крупные натовские учения в самопровозглашённом Косове Defender 2023 — это «антисербская провокация» и диверсия против фундаментальных основ косовского урегулирования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, эти военные манёвры являются подтверждением дестабилизирующей роли НАТО в регионе. Ранее в Косове начался этап крупнейших в Европе учений Defender 2023, который продлится до 2 июня. На открытии военных тренировок присутствовали президент и премьер самопровозглашённой республики — Вьоса Османи и Альбин Курти. По мнению экспертов, проведение этих манёвров натовским руководством — «очевидный дополнительный элемент» в стратегии Запада по давлению на Сербию, призванный добиться от Белграда признания Приштины.

Выбор самопровозглашённого Косова в качестве места проведения этапа крупных военных учений НАТО Defender 2023 в очередной раз подтверждает дестабилизирующую роль альянса для региона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это не только антисербская провокация, но и диверсия против фундаментальных основ косовского урегулирования», — отметила дипломат.

Ранее в Косове начался этап крупнейших в Европе учений Defender 2023, которые проводятся под руководством США при участии стран НАТО.

«Учения Immediate Response («Мгновенный ответ». — RT), вторые в серии из трёх взаимосвязанных манёвров в рамках... (учений под названием. — RT) Defender 23, начинаются 22 мая. Учения Immediate Response проводятся в Албании, Болгарии, Хорватии, Косове, Черногории, Северной Македонии и Словении. В них примут участие около 2,8 тыс. представителей США и около 7 тыс. представителей других стран», — сообщила пресс-служба Командования армии Соединённых Штатов в Европе и Африке.

Как отметили в структуре, оперативная готовность американских сил «в любой сфере деятельности имеет решающее значение для построения партнёрских отношений», реагирования на кризисы, «обеспечения сдерживания», а также «поддержки» союзников и партнёров. Планируется, что учения Immediate Response продлятся до 2 июня.

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На открытии манёвров в Косове присутствовали президент и премьер самопровозглашённой республики — Вьоса Османи и Альбин Курти.

«Эти военные учения являются напоминанием о том, что наша сила заключается не только в нашей обороноспособности, но и в альянсах, которые мы создаём, и в общих ценностях, которые мы поддерживаем», — написала Османи на своей странице в Twitter.

Со своей стороны Курти сообщил, что этап манёвров Defender Europe 23 — самые крупные военные учения «из тех, что когда-либо проходили в Косове».

«Силы безопасности Косова присоединяются к нашим союзникам по НАТО и странам-партнёрам, (совместно. — RT) задействуя более 1,3 тыс. военнослужащих. Четвёртое место по численности задействованного контингента свидетельствует о нашей приверженности безопасности», — отметил косовский премьер в Twitter.

В середине апреля президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти самопровозглашённого Косова пытаются спровоцировать конфликт Белграда с НАТО. Вучич считает, что Приштина намерена активно организовывать всё более мощные провокации против сербской стороны, чтобы в результате выставить себя в качестве жертвы и добиться столкновения альянса с Белградом.

«Это смысл всего, что они делают», — приводит слова Вучича ТАСС.

Как отметил научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель, проведение этапа натовских учений Defender 2023 под руководством США в Косове — это «очевидный дополнительный элемент» в стратегии Запада по давлению на Сербию.

Военнослужащие Косова

© Olsi Shehu/Anadolu Agency via Getty Images

«Натовцы и их союзники хотят оказать давление на сербское руководство, чтобы оно признало независимость Косова. Если бы лидеры НАТО хотели пойти навстречу Белграду, они бы такие манёвры сейчас не проводили, поскольку данные тренировки противоречат сути урегулирования конфликта, за что выступают Белград и Москва», — заявил эксперт в комментарии RT.

По мнению Канделя, проведение тренировок Defender 2023 в самопровозглашённой республике также нужно рассматривать в контексте желания Косова быть частью НАТО.

«Косовское руководство этого бы очень хотело. Более того, можно сказать, что оно этого пытается добиться всеми возможными способами», — отметил аналитик.

Слиться с НАТО

Напомним, после начала спецоперации России на Украине глава Минобороны Косова Арменд Мехай заявил, что «ускоренное вступление» этой самопровозглашённой территории в НАТО «насущно необходимо» для обеспечения безопасности и стабильности «в регионе и за его пределами». По его словам, Европа и мир оказались «перед лицом серьёзного вызова в сфере безопасности на фоне жёсткой агрессии со стороны России в отношении Украины». Косовский министр отметил острую необходимость для демократических стран предпринять решительные шаги и объединиться перед лицом «такого вызова». Помимо этого, Мехай призвал Соединённые Штаты разместить в Косове постоянную военную базу «для укрепления мира и стабильности».

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Позднее, в октябре 2022 года, министр обороны Косова побывал в Пентагоне, который выразил поддержку самопровозглашённой республике в выполнении десятилетнего плана преобразования её сил безопасности. Стороны также обсудили роль Косова в региональных учениях.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с косовским премьер-министром, посвящённые в том числе обсуждению важности двустороннего партнёрства и усилий самопровозглашённой республики на пути к «евро-атлантической интеграции».

При этом США обучают косовских военных, проводят манёвры с их участием и выделяют деньги мятежному краю.

В январе 2023 года сербский лидер Вучич оценил утверждение Курти, заявившего, что «граница Сербии и Косова стала границей НАТО и России».

«Не знал, что Курти теперь уже и НАТО, но если он считает себя частью НАТО, то я скажу ему только, что у Сербии свои границы, и это ни российские, ни натовские границы. У нас есть свои границы, установленные Уставом ООН и резолюцией 1244. Это ещё одна из отчаянных политических попыток, которыми он пытается представить себя в качестве большой жертвы и какого-то нового Зеленского, а меня как маленького Путина и так далее. Я не обращаю внимания на это, я наслушался глупостей за последний год сколько угодно», — приводит слова Вучича ТАСС.

Политический контекст

Впрочем, по мнению Павла Канделя, несмотря на то что Косово принимает активное участие в жизни Североатлантического альянса, в том числе за счёт проведения совместных учений, включая Defender 2023, вступить в блок самопровозглашённой республике будет довольно сложно.

«Ведь пять членов ЕС, которые входят и в НАТО (это Греция, Кипр, Словакия, Румыния и Испания), не признают независимость Косова, а раз так, то, соответственно, они не могут дать согласие на приём этой республики в НАТО», — пояснил эксперт.

При этом Кандель не исключил, что, когда из этих пяти государств блока на Западе «выдавят согласие», тогда косовская республика формально может вступить в Североатлантический альянс.

Впрочем, хотя этот край так и не был признан пятью странами европейского объединения, такая ситуация не помешала представителю Еврокомиссии Аните Хиппер заявить, что ЕС, страны которого преимущественно являются членами НАТО, введёт безвизовый режим с Косовом начиная с 1 января 2024 года.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова пояснила, что руководство Евросоюза и НАТО во главе с США активно стремятся добиться признания независимости Косова, «но им мешает позиция Белграда».

«И тут западной коалицией была использована совершенно разная методика: обмана, принуждения или даже подкупа белградских властей. Совершенно разные были приняты меры, но на сегодня Белград продолжает стоять на своём. В такой подвешенной ситуации этот вопрос так и остаётся», — сказала Гуськова.

Пентагон

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Поэтому, чтобы «показать свою силу» и якобы что независимость Косова уже достигнута, на территории самопровозглашённой республики и проводится этап натовских учений Defender 2023 под руководством США.