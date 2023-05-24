Захарова: учения НАТО в Косове являются провокацией против Сербии
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Об этом информирует ТАСС.
По её словам, выбор Косова в качестве места проведения крупных военных учений в очередной раз подтверждает дестабилизирующую роль НАТО для региона.
«Это не только антисербская провокация, но и диверсия против фундаментальных основ косовского урегулирования», — отметила Захарова.
Ранее в частично признанном Косове начался этап крупнейших учений НАТО Defender Europe 2023.
Также сообщалось, что в ФРГ согласовали продление миссии под эгидой НАТО в Косове на один год.