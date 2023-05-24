Захарова: учения НАТО в Косове являются провокацией против Сербии

Крупные военные учения стран НАТО в Косове являются антисербской провокацией и диверсией против основ урегулирования конфликта в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом информирует ТАСС.

По её словам, выбор Косова в качестве места проведения крупных военных учений в очередной раз подтверждает дестабилизирующую роль НАТО для региона.

«Это не только антисербская провокация, но и диверсия против фундаментальных основ косовского урегулирования», — отметила Захарова.

Ранее в частично признанном Косове начался этап крупнейших учений НАТО Defender Europe 2023.

Также сообщалось, что в ФРГ согласовали продление миссии под эгидой НАТО в Косове на один год.