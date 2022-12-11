«Испытывают Белград на прочность»: как развивается ситуация в Косове и Метохии

Миссия ЕС по верховенству закона EULEX и ОБСЕ закрывают глаза на опасные шаги Приштины, которая в нарушение всех соглашений направляет полицию в населённые сербами северные районы Косова и Метохии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, нормализация отношений между сторонами возможна лишь при условии, что власти Косова будут соблюдать ранее достигнутые договорённости и вести себя в соответствии с международным правом. В Белграде также призвали ЕС сдержать косовские власти, поскольку их действия могут привести к войне. Между тем в российском МИД указали на то, что текущую ситуацию в регионе Евросоюз, по сути, «моделировал годами». Эксперты называют происходящее попыткой спровоцировать Сербию на силовое вмешательство.

Миссия Евросоюза по верховенству закона EULEX и ОБСЕ закрывают глаза на действия властей частично признанного Косова, которые проводят силовые акции на населённых сербами территориях края, заявил президент Сербии Александр Вучич. В своём обращении к гражданам он продемонстрировал фотографии, на которых запечатлены бойцы косовского полицейского спецназа на севере края в тяжёлой экипировке и с автоматическим оружием.

«Говорят, что прибыли для защиты кого-то в многонациональных районах, а там никто ни на кого и не нападал, зачем лжёте. Но им нетрудно было убедить EULEX», — приводит слова Вучича РИА Новости.

Сербский лидер напомнил, что косовские силовики ранее попытались захватить здания нескольких муниципальных избирательных комиссий, а бронеавтомобили миссии НАТО KFOR и полиции Косова намеренно парковались во дворе сербского детского сада в посёлке Лепосавич на севере края, чем встревожили детей и родителей.

Кроме того, Вучич сообщил, что косовоалбанские власти провели силовую акцию в старейшей сербской винодельне «Петрович» в Велика-Хоче на юго-западе края, изъяв и уничтожив более 40 тыс. л вина.

Позднее президент подчеркнул, что Приштина обязана соблюдать все достигнутые ранее договорённости и вести себя в соответствии с международным правом. Это, по его словам, «единственный путь к началу нормализации отношений».

Александр Вучич

AP

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Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что к нынешней ситуации, когда албанцы и сербы оказались на грани войны, привели премьер Косова Альбин Курти и бездействие ЕС.

Комментируя эти слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила: «Ну почему же «бездействие». Это как раз та ситуация, которую Евросоюз, по сути, моделировал годами».

Эскалация кризиса

Напомним, что косовские силовики 6 декабря вошли на север края, населённый преимущественно сербами. Полицейский спецназ ROSU осуществил силовой захват избирательных комиссий и администрации городов Зубин-Поток и Косовска-Митровица.

7 декабря Альбин Курти заявил, что причиной силовой акции стали якобы происходящие в сербских районах «преступные нападения», и пообещал усилить полицейское присутствие в регионе.

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После этого местные СМИ сообщили, что на территорию автономного края вторглись несколько сотен спецназовцев на бронетехнике, которые блокировали северную часть города Косовска-Митровица. Медиа информировали о взрывах и задымлении в различных частях города.

Позднее косовские силовики задержали одного из сербских полицейских, который в знак протеста против действий властей подал в отставку в ноябре. Сербы начали сооружать баррикады на севере края, а полиция Косова, по данным СМИ, заблокировала въезд в регион через КПП «Ярине» для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии.

В Брюсселе, в свою очередь, призвали проживающих на севере Косова и Метохии сербов убрать баррикады.

«ЕС не потерпит нападений на миссию EULEX в Косове или насильственных, преступных действий на севере. Баррикады должны быть немедленно убраны группами косовских сербов», — написал в Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, добавив, что «все участники должны избегать эскалации».

Альбин Курти в воскресенье обратился к контингенту KFOR с просьбой ликвидировать баррикады на севере края. Между тем, как сообщили сербские СМИ, бойцы ROSU заняли дамбу ГЭС «Газиводе». Спецназовцы выдворили из здания дежурного охранника и сорвали сербские флаги.

На эти действия отреагировали в Белграде. Как написал 11 декабря в своём Twitter директор канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович, Евросоюз должен сдерживать косовского премьера от шагов, которые могут спровоцировать столкновения.

«Я только что сообщил (специальному представителю ЕС по Западным Балканам. — RT) Мирославу Лайчаку о вооружённом и незаконном вторжении спецназа ROSU на «Газиводе». У охраны отобрали ключи, порвали сербские флаги. ЕС должен сдерживать угнетателя и узурпатора Курти от его односторонних и вооружённых действий, которыми он хочет вызвать войну», — отметил Петкович, слова которого приводит ТАСС.

Ранее политик назвал происходящее попытками оккупировать Косово и Метохию и сообщил, что Белград рассматривает возможность отправки в регион 1 тыс. представителей сил безопасности Сербии в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН.

«Президент Александр Вучич много раз говорил, что никогда больше не повторятся погромы, и мне кажется, что это недостаточно хорошо поняли те на Западе, кто должен образумить Приштину», — заявил он, призвав не удивляться последующим решениям Белграда, поскольку не сербские власти устраивали провокации и нарушали Брюссельские соглашения.

Согласно этим договорённостям 2013 года, полиция Косова не имеет права въезжать на север края без разрешения руководителей четырёх сербских муниципалитетов.

Европарламент

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«Попытка спровоцировать Белград»

Ситуация в Косове и Метохии обострились после решения Приштины штрафовать жителей края, которые не сменили сербские автомобильные номера. В ответ на этот шаг сербы в знак протеста вышли из всех институтов власти Косова. В ситуацию попытался вмешаться Евросоюз, организовавший переговоры между Белградом и Приштиной, однако Александр Вучич вскоре сообщил, что они завершились безрезультатно.

Глава дипломатии ЕС впоследствии заявил, что Сербия и Косово якобы пришли к соглашению по разрядке конфликта, однако спустя неделю после его слов Приштина инициировала силовую акцию.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, какая-либо апелляция к структурам ЕС и НАТО в этой ситуации бесполезна, так как именно они санкционируют действия косовской стороны.

«С одной стороны, это инструмент давления на Вучича, чтобы вынудить его присоединиться к антироссийским санкциям, а с другой — они испытывают Белград на прочность, пытаясь определить, как далеко готовы зайти в этой ситуации сербы. Это уже не первое обострение за год, однако заявление Белграда о готовности ввести в Косово и Метохию своих силовиков прозвучало впервые», — пояснил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

При этом, по его словам, в Приштине должны понимать, что выдавить сербов из Косова и Метохии вряд ли удастся.

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«Это невозможно, потому что на севере края, кроме сербов, собственно, никто и не живёт. Это те люди, которые не будут менять своё место жительства. Все прекрасно понимают, что сербы никуда не денутся. Это просто попытка спровоцировать Белград», — рассуждает аналитик.

В свою очередь, доцент МГУ Борис Межуев считает, что власти Косова пытаются воспользоваться нынешней ситуацией с безопасностью в Европе, чтобы решить вопрос статуса края.

«Общая неблагоприятная для Сербии ситуация явно порождает желание со стороны властей Косова ещё более её радикализировать, чтобы добиться формального признания от Сербии и полноценного отделения. В том числе решить вопросы двойного подчинения по гражданству, автомобильных номеров и так далее, — отметил эксперт. — Сербию откровенно вынуждают пойти на силовое вмешательство, и, видимо, ей придётся это сделать. После этого, думаю, будут задействованы механизмы НАТО и ЕС, чтобы привести Сербию «к общеевропейскому знаменателю».