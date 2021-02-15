«Незаконная конструкция»: США призвали жителей Косова «показать любовь» на выборах

Дипмиссия США призвала жителей непризнанного Косова «показать любовь», приняв участие в голосовании на парламентских выборах 14 февраля. Соответствующее обращение было размещено на официальной странице американской дипмиссии в Facebook. По мнению аналитиков, текущие действия США говорят о том, что Вашингтон старается закрепить непризнанное косовское государство на политической карте мира любым доступным способом.

Дипмиссия США в Косове опубликовала агитационное обращение к жителям края c призывом голосовать на досрочных выборах в парламент непризнанной республики.

«В этот День святого Валентина покажи любовь к своей стране и семье. Голосуй! Будущее Косова в твоих руках», — призвало американское посольство в Facebook.

This Valentine’s Day show your love for your country and your family. Vote! Kosovo’s future is in your hands. 🗳️🇽🇰🇺🇸 #KosovoVotes2021 Опубликовано U.S. Embassy Pristina, Kosovo Суббота, 13 февраля 2021 г.

В непризнанном Косове 14 февраля проходят досрочные выборы в однопалатный парламент. По данным местных соцопросов, наибольшей популярностью пользуется крайне правое движение «Самоопределение» экс-премьера Альбина Курти. За ним идёт фракция «Демократическая партия Косова», лидером которой является бывший президент мятежного края Хашим Тачи. Стоит отметить, что сейчас Тачи вместе со своими соратниками находится в Гааге в ожидании суда за военные преступления.

Внеочередные выборы

Досрочные парламентские выборы в Косове проходят из-за политического кризиса — в конце декабря 2020 года Конституционный суд непризнанной республики признал недействительным голосование в парламенте, по итогам которого правительство возглавил Авдулах Хоти.

Это голосование прошло в минувшем июне — за кабинет Хоти проголосовал 61 депутат из 120. Конституционный суд постановил, что депутат Этем Арифий, чей голос за новое правительство стал решающим, не имел права принимать участие в голосовании, так как был осуждён за хищения.

Стоит отметить, что основанием для рассмотрения этого вопроса Конституционным судом стало обращение вышеупомянутого движения «Самоопределение».

Ранее оно одержало победу на выборах в 2019 году, но затем ушло в оппозицию после вынесения вотума недоверия правительству Альбина Курти. Именно тогда Хоти стал премьером без необходимого роспуска парламента и новых выборов, так Хашим Тачи (который тогда ещё был главой непризнанного Косова) и представители политических сил края пришли к соглашению о том, что из-за ситуации с пандемией коронавируса новые выборы проводиться не будут.

Выборы в непризнанной республике проходят без участия наблюдателей ОБСЕ.

История «независимости»

Напомним, что в 1998 году косовские албанцы инициировали вооружённый конфликт против Союзной Республики Югославия с целью добиться независимости Косова и Метохии. На фоне ангажированного освещения событий западными СМИ в конфликт вмешался Североатлантический альянс.

24 марта 1999 года под предлогом защиты мирных жителей Косова войска стран НАТО начали бомбардировку военных и гражданских объектов Югославии. Военная операция проводилась без соответствующей санкции Совета Безопасности ООН, что стало грубейшим нарушением международного права.

Бомбардировка Югославии силами НАТО

© Wikimedia/Darko Dozet

Бомбардировки продолжались с марта по июнь 1999 года. По оценкам сербской стороны, в результате авиаударов погибли более 2,5 тыс. человек, в том числе дети, ранения получили около 12,5 тыс. человек.

Югославия была не в силах противостоять военной мощи НАТО, и ей пришлось согласиться на вывод войск с территории мятежного края и принять план урегулирования, навязанный западными странами.

Несмотря на то что процесс мирного урегулирования ситуации, которым руководил Совбез ООН, не предусматривал отделения Косова, в 2008 году большинство западных государств признали независимость края. В ответ в Белграде заявили, что никогда не признают суверенитет этой территории.

«Одни радикалы сменяли других»

С точки зрения экспертов, сейчас США любыми способами, в том числе агитацией, стараются придать непризнанному Косову легитимности.

«Данные парламентские выборы — необходимый этап, чтобы придать Косову новый статус, зафиксировать его как абсолютно признанное государство. Это означает, что, по замыслу США, никаких спорных вопросов по Косову ни у Сербии, ни у кого бы то ни было не должно остаться. Можно считать, что этот процесс и призыв к нему со стороны Соединённых Штатов означает закрепление состояния дел в таком положении, как сейчас», — отметил в интервью RT политолог Александр Асафов.

Вашингтону важно, чтобы голосование было как можно более массовым, чтобы после объявить, что это была воля народа, следовательно, данное государство легитимно находится на политической карте мира, разъяснил он.

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«На самом деле международное сообщество и западные страны прекрасно осведомлены о том, что Косово — незаконная, искусственная конструкция. Запад в международном правовом поле просто закрыл глаза на соблюдение международных законов, признав Косово в таком виде, поэтому сейчас и не обращает внимания на участие в выборах военных преступников. Данные неудобные им обстоятельства выносятся за скобки, поскольку цель — закрепление на политической карте мира косовского государства», — отметил Асафов.

В свою очередь, в комментарии RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отметил, что нынешний призыв посольства США в Приштине наглядно демонстрирует, что Косово было наделено государственными функциями исключительно благодаря воле США.

«Вопрос взаимоотношений Вашингтона и Приштины является практически внутриполитическим для администрации Белого дома, поэтому посольство США сделало подобный призыв. К тому же за последние 20 лет ни одна из стран, кроме Америки, так и не смогла стать политическим игроком в Косове», — отметил эксперт.

Олег Бондаренко отмечает, что «ни один созыв косовского парламента не досидел до конца».