Политический баланс: как в Республике Сербской намерены сотрудничать с Россией и продолжать курс на вступление в ЕС

Республика Сербская будет развивать сотрудничество с Россией и Китаем, но продолжать следовать курсу на вступление в Европейский союз, заявил избранный президентом РС Милорад Додик. При этом Республика Сербская не хочет быть частью НАТО, добавил он. Ранее Додик подчёркивал, что Запад должен уважать намерение республики продолжать сотрудничество с Российской Федерацией. Эксперты отмечают, что, несмотря на давление со стороны ЕС и международных институтов, Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины нацелена на сотрудничество с Москвой и удерживает БиГ от вступления в НАТО, а также от присоединения к санкционному режиму против России.

Республика Сербская будет развивать сотрудничество с Россией и Китаем, несмотря на стремление вступить в Евросоюз, заявил избранный президент энтитета Милорад Додик. Он также добавил, что республика не намерена становиться частью НАТО.

«Мы будем работать вместе с Европейским союзом над теми вопросами, которые важны для нашего европейского пути, от которого мы ещё не отреклись... Мы хотим в Европейский союз — это бесспорно, но также Республика Сербская приняла суверенное решение, что она не хочет быть частью НАТО. Мы также хотим и будем сотрудничать с другими крупными странами, как Россия, Китай и, конечно же, с США, но мы должны заботиться прежде всего о себе», — приводит слова Додика ТАСС.

Российский вектор

Ранее, в сентябре, Милорад Додик на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что привержен сотрудничеству с Россией.

«Я хотел бы сказать, что я и далее привержен реализации нашего сотрудничества, которое для нас очень важно, и факт состоит в том, что мы поддерживаем с вами коммуникацию, и именно это проявляет наша позиция», — цитирует политика РИА Новости.

Милорад Додик на встрече с Владимиром Путиным

AP

© Gavriil Grigorov/TASS Host Photo Agency Pool

После того, как Додик победил на прошедших в октябре выборах президента Республики Сербской, он заявил: «Наш основной внешнеполитический приоритет — это успешное сотрудничество с Сербией, Россией, нашим другом Венгрией, Китаем, а также другими, кто этого хочет».

Он отметил, что республика не будет закрываться от Запада, однако западные страны должны понять, что «общение больше невозможно с позиции требования полного послушания и подчинения».

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«Поэтому, если Запад хочет разговаривать, он должен уважать наши внешнеполитические приоритеты, а они связаны с сотрудничеством со всеми, а также с исторически доказанной дружбой Российской Федерации и сербского народа», — подчеркнул Додик.

Также политик ранее заявлял, что Республика Сербская не будет присоединяться к санкционному режиму против России.

«Мы должны соблюдать интересы народа, и у нас нет возможности быть частью пакета санкций против Российской Федерации, несмотря на ожидания, которые исходят отчасти из Европейского союза, а больше всего от США», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, он неоднократно отмечал, что антироссийские санкции будут иметь негативные последствия для Европы.

Сложное положение

Республика Сербская — это один из так называемых энтитетов Боснии и Герцеговины. Политическое устройство БиГ определяется Дейтонскими соглашениями 1995 года, которые положили конец межэтническому конфликту. Согласно этим договорённостям, боснийские сербы, воевавшие за отделение от Боснии и Герцеговины, получили собственную государственность — Республику Сербскую — с широкими правами, но в составе единой БиГ.

В свою очередь территории, на которых проживают хорваты и мусульмане были объединены в Федерацию Боснии и Герцеговины — ещё одно территориальное образование в составе БиГ. Федерация и Республика Сербская в значительной степени проводят самостоятельную политику.

Коллективное руководство страной осуществляет президиум из представителей трёх народов: босняков-мусульман, сербов и хорватов. Они сменяют друг друга во главе этого органа в порядке ротации.

Соблюдение гражданской части Дейтонских соглашений контролирует Высокий представитель ООН по БиГ. Он имеет право отменять решения властей страны и увольнять госдеятелей, если они угрожают безопасности региона. Предполагалось, что его власть будет носить временный характер, но институт Высокого представителя функционирует до сих пор.

В последнее время в Республике Сербской неоднократно заявляли, что Запад оказывает давление на БиГ через институт Высокого представителя, чтобы ограничить сербов в правах и сделать из БиГ централизованное, ориентированное на Запад. Так, в октябре об этом заявил глава представительства республики в Москве Душко Перович.

«(Босния и Герцеговина. — RT) — последний островок свободы в Европе. Мы — единственные не в НАТО, не объявили РФ санкции, мы... и Сербия. Мы находимся в окружении НАТО, идёт противостояние. Им нужно нам сломать шею, это всё завернуть, поставить свою привычную среду», — сказал дипломат.

В свою очередь, Милорад Додик в конце октября заявил, что Республика Сербская выйдет из состава БиГ, если не будет соблюдаться конституция страны, оговорённая в Дейтонских соглашениях. Это произошло после того, как действующий Высокий представитель Кристиан Шмидт, воспользовавшись своими полномочиями, изменил закон о выборах в Федерации БиГ в день голосования на президентских выборах. Это привело к многотысячным акциям протеста.

Тонкая грань

Как отметила профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина, Китай и Россия являются традиционными партнёрами Республики Сербской на протяжении всего периода её существования.

«Что касается евроинтеграции, то в этом вопросе они действуют как часть Боснии и Герцеговины и также нацелены на вступление в ЕС. При этом потенциальное присоединение к НАТО сербская автономия блокирует на федеральном уровне», — подчеркнула политолог.

Митинг в Баня-Луке

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Положение Республики Сербской на протяжении последних десятилетий довольно сложное из-за института Высокого представителя, отметила Екатерина Энтина.

«Высокий представитель занимает однозначную позицию в поддержку Федерации Боснии и Герцеговины в ущерб тем интересам, которые есть у Республики Сербской. В последнее время евроатлантическое сообщество взяло курс на централизацию Боснии и Герцеговины, которая в идеале бы означала уменьшение автономии республики вплоть до её расформирования. Республика Сербская находится под постоянным давлением», — пояснила собеседница RT.

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Она напомнила, что Высокий представитель может на своё усмотрение отменить любой закон и любое решение, принятое в составных частях Боснии и Герцеговины и на федеральном уровне, чем он неоднократно пользовался, преимущественно ущемляя права сербов.

В свою очередь, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в разговоре с RT отметил, что некоторые балканские страны ради своего выживания вынуждены балансировать между Европой и Россией.

«Это единственная возможность для нейтральной Сербии и Боснии и Герцеговины для мирного существования — быть мостом между Европой и Россией, а теперь в эту конфигурацию включаются Турция, Китай и США. Это данность, которая сформировалась на протяжении последних 20 лет», — пояснил политолог.

При этом Республика Сербская в составе БиГ является главным двигателем сотрудничества с Россией, добавил Бондаренко.

«Хорваты и мусульмане в составе БиГ настроены на взаимодействие со своими партнёрами и центрами влияния — ЕС и Турцией. Поэтому сотрудничество с РФ обеспечивает на субрегиональном уровне сербская суперавтономия в этом государстве», — пояснил аналитик.

Сербы в составе БиГ прикладывают максимум усилий, чтобы не допустить включения страны в состав НАТО и полного разрыва отношений с Россией, подчеркнул Бондаренко.