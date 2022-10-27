ЦИК БиГ подтвердил победу Милорада Додика на выборах президента Республики Сербской

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины подтвердила победу Милорада Додика на выборах президента Республики Сербской, состоявшихся 2 октября.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил председатель ЦИК страны Сауд Арнаутович.

«Таким образом, контрольный повторный пересчёт результатов голосования утвердил следующее: кандидат Милорад Додик от сербов, который лидировал 10 октября, и далее остался с наибольшим количеством полученных голосов», — сказал Арнаутович.

3 октября Додик сообщил о своей победе на выборах на пост президента Республики Сербской.