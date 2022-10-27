Узнать больше

ЦИК БиГ подтвердил победу Милорада Додика на выборах президента Республики Сербской

Короткая ссылка
Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины подтвердила победу Милорада Додика на выборах президента Республики Сербской, состоявшихся 2 октября.
ЦИК БиГ подтвердил победу Милорада Додика на выборах президента Республики Сербской
  • AP
  • © Armin Durgut

Как сообщает ТАСС, об этом заявил председатель ЦИК страны Сауд Арнаутович.

«Таким образом, контрольный повторный пересчёт результатов голосования утвердил следующее: кандидат Милорад Додик от сербов, который лидировал 10 октября, и далее остался с наибольшим количеством полученных голосов», — сказал Арнаутович.

3 октября Додик сообщил о своей победе на выборах на пост президента Республики Сербской.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить