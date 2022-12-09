«Охладить пыл Приштины»: почему Сербия намерена направить силовиков в Косово и Метохию

Белград рассмотрит вопрос возвращения до 1 тыс. представителей сил безопасности Сербии на территорию Косова и Метохии, заявил глава канцелярии по автономному краю при правительстве страны Петар Петкович. По словам сербского премьера Аны Брнабич, Белград имеет такое право в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН. Ранее спецназ частично признанной республики в нарушение Брюссельских соглашений вторгся на территорию края, населённую преимущественно сербами. С точки зрения экспертов, Приштина сознательно провоцирует Белград из-за непростого положения Сербии на международной арене.

Сербские власти изучат возможность возвращения силовиков на территорию автономного края Косово и Метохия из-за последних провокаций косовской полиции, заявил глава канцелярии по региону при правительстве Сербии Петар Петкович.

«Белград рассмотрит возвращение до 1 тыс. бойцов наших сил безопасности на территорию Косова и Метохии так, как это предусмотрено п. 4 резолюции 1244 СБ ООН. Президент (Сербии. — RT) Александр Вучич много раз говорил, что никогда больше не повторятся погромы, и мне кажется, что это недостаточно хорошо поняли те на Западе, кто должен образумить Приштину», — приводит ТАСС слова Петковича.

Он призвал не удивляться последующим решениям Белграда и подчеркнул, что не сербская сторона устраивала провокации и нарушила Брюссельские соглашения 2013 года. Согласно этим договорённостям, силы косовской полиции не имеют права въезжать в населённый сербами север края без разрешения властей четырёх сербских муниципалитетов. Петкович добавил, что руководство частично признанного Косова пытается оккупировать край, населённый сербами.

В свою очередь, глава кабмина Сербии Ана Брнабич заявила, что косовский премьер Альбин Курти своими действиями поставил ситуацию на грань войны. «KFOR не выполняет свои обязанности, и сербы в Косове и Метохии не чувствуют себя в безопасности», — констатировала она.

Ранее до 350 косовских полицейских, включая спецназовцев ROSU, на бронетехнике вторглись на север автономного края и заблокировали Косовска-Митровицу. До этого, 7 декабря, Альбин Курти заявил, что причиной силовой акции стали якобы происходящие в сербских районах на севере края «преступные нападения».

Министр обороны Сербии Милош Вучевич тогда же подчеркнул, что ситуация на севере Косова и Метохии «взрывоопасная», она может разгореться от «одной спички» и усугубиться. По его словам, косовское руководство ведёт организованный террор и пытается осуществить полную этническую чистку края.

Повод для эскалации

Нынешний кризис обострился на фоне решения властей частично признанного Косова штрафовать жителей края, которые не сменили сербские автомобильные номера. Размер взыскания с «нарушителей» — €150, а после 21 апреля 2023 года у таких граждан будут конфисковывать автомобили.

После этого решения лидер сербов Косова и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич, 5 ноября объявил о выходе сербов из всех властных структур края.

«Мы решили покинуть все политические институты... а также приостановить присутствие и работу сербов в органах правосудия и полиции на севере Косова. Наши решения будут в силе до тех пор, пока Приштина не начнёт уважать международное право, а конкретно, пока не отзовёт незаконное решение об автономерах и не создаст Сообщество сербских муниципалитетов», — цитирует политика ТАСС.

Примеру Ракича последовали сербские депутаты парламента, судьи, главы муниципалитетов. Сербские руководители полиции сняли с себя форму и погоны частично признанного Косова.

Косовские полицейские

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В ситуацию попытался вмешаться Евросоюз. Так, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 14 ноября заявил, что представители Белграда и Приштины начнут в Брюсселе переговоры при посредничестве ЕС.

Однако 21 ноября сербский лидер Александр Вучич сообщил, что переговоры не принесли никакого результата. Он подчеркнул, что ситуация в Косове находится на грани столкновений и призвал Запад использовать своё влияние на Приштину.

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«Сербия будет привержена миру, нашему народу в Косове и Метохии скажу, что мы сделаем всё, чтобы они были в безопасности. Если кто-то думает, что может изгонять и убивать наших людей, то повторю с полной серьёзностью: мы будем со своим сербским народом и не оставим его. Мы будем беречь мир и стабильность, но сербский народ должен знать, что за ним его страна и международное право», — сказал Вучич.

Через несколько дней Жозеп Боррель сообщил, что Белград и Приштина якобы пришли к соглашению по разрядке конфликта. Он утверждал, что Сербия согласилась прекратить выдачу номеров с кодами городов края, а Косово обязалось не пытаться принудительно перерегистрировать транспорт с сербскими номерами.

Несмотря на это, Приштина направила в Косово и Метохию полицейский спецназ.

«Сохранить лицо и легитимность»

Обстановка в Косове и Метохии, а также напряжение между Приштиной и Белградом в последние годы лишь усугублялись, напоминают опрошенные RT эксперты. По их словам, этот процесс достиг пика на фоне кризиса безопасности в Европе в связи с ситуацией на Украине.

При этом сейчас главным провокатором эскалации является косово-албанская сторона, рассказала профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

«Никому, кроме самих албанцев, рост напряжённости и скатывание ситуации в плохо управляемый кризис не выгодны, в том числе Брюсселю, Берлину или даже Вашингтону. Запад устраивала ситуация, когда в Косове и Метохии всё было на грани, но в действительности ситуация оставалась под контролем. Но это не подходит албанцам, и прежде всего премьер-министру Косова Альбину Курти. Они считают, что сейчас есть уникальный шанс «дожать» косовский вопрос, так как Россия занята Северным Причерноморьем, а весь Запад настроен против неё и Сербии», — пояснила политолог.

Полиция в Косовска-Митровице

AP

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Поэтому, по её словам, при отсутствии нормальных предложений от ЕС по решению этого вопроса, так чтобы оно могло удовлетворить и Приштину, и Белград, косовские албанцы идут на сознательные провокации.

«Путём этих провокаций они хотят создать ситуацию, в которой сербы покинули бы край сами. И Белград стал в каком-то смысле заложником этого расклада, так как не отреагировать на притеснение своего народа в провинции он не может, но любая его акция будет расценена Западом как незаконная и репрессивная. За этим последует силовой и дипломатический ответ», — пояснила Энтина.

Она констатировала, что в последние месяцы и Белград, и сербов на севере Косова и Метохии планомерно подталкивают к ответным действиям.

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«Они дипломатически пытались сместить акценты, что до сих пор им более или менее удавалось. Однако сейчас сложно представить, как Сербия сможет выйти из ситуации, не оказавшись в глубокой изоляции со стороны Запада, и при этом сохранить лицо и легитимность перед своим народом», — рассуждает Энтина.

В свою очередь, профессор МГИМО Елена Пономарёва считает, что власти Косова сознательно идут на обострение ситуации при попустительстве западных стран.

«Всё, что делает Приштина, она делает с согласия внешних игроков — Брюсселя и Вашингтона. Официальные лица косовских институтов неоднократно подчёркивали, что все их шаги одобрены ЕС и США. Следует чётко понимать, что если какие-то действия Приштины и не согласованы с евро-атлантическими институтами, то, по крайней мере, эти институты им не препятствуют», — отметила Пономарёва.

Она допустила возможность дальнейшей эскалации, в связи с чем Белград и намерен вернуть своих силовиков в Косово и Метохию.