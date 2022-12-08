«Вечерне новости»: около 200 спецназовцев на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии

По данным сербской газеты «Вечерне новости», порядка 200—300 сотрудников спецназа полиции непризнанного Косова на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии, где проживают сербы.

По данным издания, спецназовцы заблокировали Косовска-Митровицу.

Брюссельские соглашения предполагают, что косовская полиция не имеет права въезжать на север края, где проживают сербы, не имея разрешения глав четырёх сербских муниципалитетов, уточняет ТАСС.

В ноябре президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация в непризнанном Косове — на грани столкновений, а власти самопровозглашённой республики приняли решение об отправке спецназа МВД на населённый сербами север края.

Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Сербия и Косово пришли к соглашению по разрядке конфликта.