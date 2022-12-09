Сербия рассмотрит возможность возвращения 1000 представителей сил безопасности в Косово

Власти Сербии рассмотрят возможность возвращения 1 тыс. представителей сил безопасности в непризнанное Косово после того, как сотни косовских полицейских вторглись на север Косова и Метохии.

Как сообщает ТАСС, в сербском кабмине указали, что всего на север Косова и Метохии вторглись порядка 350 полицейских, которые оккупировали Косовска-Митровицу.

«Белград рассмотрит возвращение до 1 тыс. наших сил безопасности на территорию Косова и Метохии так, как это предусмотрено п. 4 резолюции 1244 СБ ООН», — заявил глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

Ранее сербская газета «Вечерне новости» сообщила, что порядка 200—300 сотрудников спецназа полиции непризнанного Косова на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии, где проживают сербы.

Брюссельские соглашения предполагают, что косовская полиция не имеет права въезжать на север края, где проживают сербы, не имея разрешения глав четырёх сербских муниципалитетов, уточняет ТАСС.

В непризнанном Косове подтвердили данные об увеличении численности сотрудников на севере края.