Сербия рассмотрит возможность возвращения 1000 представителей сил безопасности в Косово
Как сообщает ТАСС, в сербском кабмине указали, что всего на север Косова и Метохии вторглись порядка 350 полицейских, которые оккупировали Косовска-Митровицу.
«Белград рассмотрит возвращение до 1 тыс. наших сил безопасности на территорию Косова и Метохии так, как это предусмотрено п. 4 резолюции 1244 СБ ООН», — заявил глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.
Ранее сербская газета «Вечерне новости» сообщила, что порядка 200—300 сотрудников спецназа полиции непризнанного Косова на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии, где проживают сербы.
Брюссельские соглашения предполагают, что косовская полиция не имеет права въезжать на север края, где проживают сербы, не имея разрешения глав четырёх сербских муниципалитетов, уточняет ТАСС.
В непризнанном Косове подтвердили данные об увеличении численности сотрудников на севере края.