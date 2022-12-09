В непризнанном Косове подтвердили данные об увеличении численности сотрудников на севере края

Полиция непризнанного Косова подтвердила информацию об увеличении численности сотрудников в населённой сербами северной части края.

Об этом сообщила «Газета Экспресс».

«Приоритет косовской полиции — обеспечение безопасности всех граждан, поэтому, оценивая текущее состояние в северных муниципалитетах, полиция в предстоящие дни увеличит присутствие полиции на севере, чтобы осуществить цели», — цитирует газета заявление полиции.

Ранее сербская газета «Вечерне новости» сообщила, что порядка 200—300 сотрудников спецназа полиции непризнанного Косова на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии, где проживают сербы.

Брюссельские соглашения предполагают, что косовская полиция не имеет права въезжать на север края, где проживают сербы, не имея разрешения глав четырёх сербских муниципалитетов, уточняет ТАСС.