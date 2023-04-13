Вучич заявил, что власти Косова пытаются спровоцировать конфликт Сербии и НАТО

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Власти самопровозглашённого Косова пытаются спровоцировать конфликт Сербии и НАТО. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.
Вучич заявил, что власти Косова пытаются спровоцировать конфликт Сербии и НАТО
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Он подчеркнул, что Приштина намерена устраивать как можно больше и как можно более сильные провокации против Белграда, чтобы в результате выставить себя в качестве жертвы и спровоцировать конфликт Сербии с НАТО.

«Это смысл всего, что они делают», — приводит ТАСС слова Вучича.

Ранее сербский лидер заявил, что вхождение Сил безопасности Косова (СБК) на север края, где живут сербы, приведёт к эскалации и опровергнет все ранее достигнутые соглашения Белграда и Приштины.

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