Вучич заявил, что власти Косова пытаются спровоцировать конфликт Сербии и НАТО

Власти самопровозглашённого Косова пытаются спровоцировать конфликт Сербии и НАТО. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.

Он подчеркнул, что Приштина намерена устраивать как можно больше и как можно более сильные провокации против Белграда, чтобы в результате выставить себя в качестве жертвы и спровоцировать конфликт Сербии с НАТО.

«Это смысл всего, что они делают», — приводит ТАСС слова Вучича.

Ранее сербский лидер заявил, что вхождение Сил безопасности Косова (СБК) на север края, где живут сербы, приведёт к эскалации и опровергнет все ранее достигнутые соглашения Белграда и Приштины.