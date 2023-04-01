Вучич: вхождение Сил безопасности Косово на север края приведёт к эскалации

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вхождение Сил безопасности Косово (СБК) на север края, где живут сербы, приведёт к эскалации и опровергнет все ранее достигнутые соглашения Белграда и Приштины.

Об этом пишет РИА Новости.

«Не думаю, что это так легко произойдёт. Это бы значило, что больше не существует и следа какого-либо соглашения о чём-либо. Это значит, что они хотят лишь эскалации, конфликта и ничего другого, надеюсь, что они не попытаются этого сделать», — сказал он.

19 марта Вучич заявил, что власти Сербии и Косова достигли соглашения по ряду пунктов о реализации предложения ЕС по урегулированию.

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград готов поддержать предложение Европейского союза по урегулированию в частично признанной республике Косово, но без признания её независимости и вступления в ООН.