Вучич: вхождение Сил безопасности Косово на север края приведёт к эскалации

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вхождение Сил безопасности Косово (СБК) на север края, где живут сербы, приведёт к эскалации и опровергнет все ранее достигнутые соглашения Белграда и Приштины.
Вучич: вхождение Сил безопасности Косово на север края приведёт к эскалации
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Об этом пишет РИА Новости.

«Не думаю, что это так легко произойдёт. Это бы значило, что больше не существует и следа какого-либо соглашения о чём-либо. Это значит, что они хотят лишь эскалации, конфликта и ничего другого, надеюсь, что они не попытаются этого сделать», — сказал он.

19 марта Вучич заявил, что власти Сербии и Косова достигли соглашения по ряду пунктов о реализации предложения ЕС по урегулированию.

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград готов поддержать предложение Европейского союза по урегулированию в частично признанной республике Косово, но без признания её независимости и вступления в ООН.

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