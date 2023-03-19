Узнать больше

Вучич заявил о достижении соглашений с Приштиной сразу по нескольким пунктам

Короткая ссылка
Власти Сербии и Косова достигли соглашения по ряду пунктов о реализации предложения ЕС по урегулированию, заявил сербский лидер Александр Вучич.

«Некоторые договорённости мы достигли, я удовлетворён этим. Разумеется, это ещё не всё. Важно сказать, что несколько этих пунктов, о которых мы договорились, станут частью рамок переговоров для обеих сторон», — цитирует его РИА Новости.

Вучич обещал позже рассказать о переговорах подробнее. Он отметил, что обе стороны дали понять друг другу, что является для них красными линиями.

«Думаю, что мы сделали шаг в конструктивной атмосфере и начнём что-то делать. Конечно, это не был никакой «день Д», но это был день «о'кей», — добавил он.

По словам президента Сербии, Приштина в ходе переговоров обязалась начать формирование Сообщества сербских муниципалитетов в Косове и Метохии.

Он добавил, что прогресс Сербии на пути в ЕС зависит от имплементации договорённостей с Косово.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить