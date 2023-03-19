Вучич заявил о достижении соглашений с Приштиной сразу по нескольким пунктам
«Некоторые договорённости мы достигли, я удовлетворён этим. Разумеется, это ещё не всё. Важно сказать, что несколько этих пунктов, о которых мы договорились, станут частью рамок переговоров для обеих сторон», — цитирует его РИА Новости.
Вучич обещал позже рассказать о переговорах подробнее. Он отметил, что обе стороны дали понять друг другу, что является для них красными линиями.
«Думаю, что мы сделали шаг в конструктивной атмосфере и начнём что-то делать. Конечно, это не был никакой «день Д», но это был день «о'кей», — добавил он.
По словам президента Сербии, Приштина в ходе переговоров обязалась начать формирование Сообщества сербских муниципалитетов в Косове и Метохии.
Он добавил, что прогресс Сербии на пути в ЕС зависит от имплементации договорённостей с Косово.