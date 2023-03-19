Вучич: прогресс Сербии на пути в ЕС зависит от имплементации договорённостей с Косово

Прогресс Сербии на пути к ЕС будет зависеть от имплементации договорённостей с Косово, заявил сербский лидер Александр Вучич по итогам 12-часовых переговоров с Приштиной при посредничестве Евросоюза.

Вучич отметил, что на следующей неделе Белград пригласит на консультации все политпартии в парламенте.

«Перед нами тяжёлая работа... Если мы хотим... остаться на европейском пути, наш прогресс будет оцениваться и через то, сколько и что мы сделаем по вопросу имплементации того, о чём я сегодня вечером говорю», — цитирует его ТАСС.

По словам Вучича, Приштина в ходе переговоров обязалась начать формирование Сообщества сербских муниципалитетов в Косове и Метохии.