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Вучич: прогресс Сербии на пути в ЕС зависит от имплементации договорённостей с Косово

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Прогресс Сербии на пути к ЕС будет зависеть от имплементации договорённостей с Косово, заявил сербский лидер Александр Вучич по итогам 12-часовых переговоров с Приштиной при посредничестве Евросоюза.

Вучич отметил, что на следующей неделе Белград пригласит на консультации все политпартии в парламенте.

«Перед нами тяжёлая работа... Если мы хотим... остаться на европейском пути, наш прогресс будет оцениваться и через то, сколько и что мы сделаем по вопросу имплементации того, о чём я сегодня вечером говорю», — цитирует его ТАСС.

По словам Вучича, Приштина в ходе переговоров обязалась начать формирование Сообщества сербских муниципалитетов в Косове и Метохии.

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