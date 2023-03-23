Глава МИД: Сербия поддержит предложения ЕС по Косову без признания его независимости
Как отметили в сербском внешнеполитическом ведомстве, Сербия будет принимать предложения до красных линий, «которые чётко озвучены — нет признанию независимости так называемого Косова и его вступлению в ООН», — приводит слова Дачича РИА Новости.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил о достижении соглашений с Приштиной сразу по нескольким пунктам.
По его словам, Приштина в ходе переговоров обязалась начать формирование сообщества сербских муниципалитетов в Косове и Метохии.
Вучич добавил, что прогресс Сербии на пути в ЕС зависит от имплементации договорённостей с Косовом.