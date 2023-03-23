Глава МИД: Сербия поддержит предложения ЕС по Косову без признания его независимости

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград готов поддержать предложение Европейского союза по урегулированию в частично признанной республике Косово, но без признания её независимости и вступления в ООН.

Как отметили в сербском внешнеполитическом ведомстве, Сербия будет принимать предложения до красных линий, «которые чётко озвучены — нет признанию независимости так называемого Косова и его вступлению в ООН», — приводит слова Дачича РИА Новости.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил о достижении соглашений с Приштиной сразу по нескольким пунктам.

По его словам, Приштина в ходе переговоров обязалась начать формирование сообщества сербских муниципалитетов в Косове и Метохии.

Вучич добавил, что прогресс Сербии на пути в ЕС зависит от имплементации договорённостей с Косовом.