США выделят до $650 тысяч на «усиление независимых СМИ» в Косове

В Госдепартаменте Соединённых Штатов заявили о готовности выделить до $650 тыс. на программу, направленную на «усиление независимых СМИ» и «борьбу с дезинформацией» в частично признанном Косове. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

«Посольство США в Приштине (Косово) объявляет открытый конкурс на подачу заявок от организаций с целью выполнения программы/программ, которые укрепят, повысят долю аудитории и самодостаточность базирующихся в Косове независимых СМИ, а также их устойчивость в том, что касается неверной информации, дезинформации и киберугроз», — уточняется в документе.

Как полагают американские специалисты, реализация этой инициативы в частично признанной республике поможет местным СМИ научиться предоставлять более «точные и объективные сведения», а также снизить зависимость своей аудитории от «дезинформации», якобы направленной «на подрыв» интересов США в Косове и на Западных Балканах в целом.

В список основных тем в рамках новой программы организаторы среди прочего включили усиление потенциала косовских «независимых СМИ», поддержку кампаний по развитию «медиаграмотности» и «критического мышления» населения, установление новых связей с журналистами.

Бюджет, который Госдеп готов выделить на работу будущих подрядчиков, составляет $650 тыс.

Подать заявку на получение финансирования могут «независимые СМИ», зарегистрированные в Косове, некоммерческие организации, в том числе организации гражданского общества и аналитические центры.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, комментируя в беседе с RT планы США в Косове, выразил мнение, что американцы таким образом пытаются поддержать частично признанную республику в том числе потому, что она является их «детищем».

«Почему это делается в виде грантов? Потому что если это грант, то его, по американским процедурам, не надо проводить через конгресс. Это один момент. Второй момент заключается в том, что Косово сегодня оказывает серьёзное давление на сербов, проживающих там. В этой связи многие в Европе высказывают претензии. Я думаю, что американцы анонсировали этот грант для того, чтобы попробовать усилить информационное давление на сербов в Косове. Такие вливания могут быть направлены на то, чтобы усилить агрессию Косова», — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) планирует поддержать создание фонда, который будет финансировать «инновационные продукты и услуги» в сфере медиа, информации и коммуникаций в Западно-Балканском регионе.