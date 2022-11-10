USAID планирует учредить фонд поддержки инноваций в СМИ на Западных Балканах
- Gettyimages.ru
Согласно документу, деятельность фонда среди прочего будет включать финансирование «независимых» поставщиков новостного и информационного контента, инвестиции в обеспечение кибербезопасности, аналитику и системы управления контентом, измерение и анализ аудитории.
«Данные продукты и услуги должны содействовать возможности граждан иметь доступ к точной и актуальной информации, развивать навыки критического мышления или поддерживать повышение цифровой, медийной и информационной грамотности», — отмечают представители USAID.
Предполагается, что географический охват проекта американского агентства будет включать пять стран Западно-Балканского региона: Боснию и Герцеговину, Сербию, Северную Македонию, Черногорию и Албанию, а также самопровозглашённую республику Косово.
«USAID ожидает, что за время существования фонда минимум $16 млн под его управлением будут доступны для инвестирования в предприятия в сфере медиа, информации и коммуникаций, поддерживающие через свою продукцию или услуги свободу выражения мнений и доступ к информации в общественных интересах», — говорится в документе.
В июне 2022 года также сообщалось о планах USAID учредить фонд поддержки медиа на Западных Балканах.
Тогда агентство было готово потратить $5 млн на содействие субъектам, которые занимаются просветительской деятельностью или поставляют продукцию и услуги, «облегчающие доступ общественности к качественной информации и навыкам цифровой грамотности».