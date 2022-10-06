Еврокомиссия потратит €13 млн на развитие инфраструктуры на Западных Балканах

Генеральный директорат ЕК по расширению и добрососедству опубликовал контракт на оказание технического содействия странам Западных Балкан. В документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что эта поддержка будет играть важную роль в реализации экономико-инвестиционного плана ЕК в регионе.

Как заявляют специалисты Еврокомиссии, техническое содействие развитию инфраструктуры будет способствовать реализации флагманских проектов ЕК на Западных Балканах, а также других приоритетных программ в цифровом, энергетическом и транспортном секторах.

«Данная техническая поддержка будет играть важную роль в содействии исполнению Экономико-инвестиционного плана для Западных Балкан и помощи достижению других приоритетных целей в сферах инвестиций и политики в рамках Механизма помощи до этапа присоединения на 2021—2027 годы», — отмечается в документе.

Договор рассчитан на четыре года. Объём финансирования составит €13 млн.

Ранее Еврокомиссия планировала сотрудничать с активистами и медиа Северной Македонии, которые продвигают в стране реформы, связанные со вступлением в Евросоюз.