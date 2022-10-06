Узнать больше

Еврокомиссия потратит €13 млн на развитие инфраструктуры на Западных Балканах

Короткая ссылка
Оксана Соломатина
Генеральный директорат ЕК по расширению и добрососедству опубликовал контракт на оказание технического содействия странам Западных Балкан. В документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что эта поддержка будет играть важную роль в реализации экономико-инвестиционного плана ЕК в регионе.
Еврокомиссия потратит €13 млн на развитие инфраструктуры на Западных Балканах
  • РИА Новости

Как заявляют специалисты Еврокомиссии, техническое содействие развитию инфраструктуры будет способствовать реализации флагманских проектов ЕК на Западных Балканах, а также других приоритетных программ в цифровом, энергетическом и транспортном секторах.

«Данная техническая поддержка будет играть важную роль в содействии исполнению Экономико-инвестиционного плана для Западных Балкан и помощи достижению других приоритетных целей в сферах инвестиций и политики в рамках Механизма помощи до этапа присоединения на 2021—2027 годы», — отмечается в документе.

Договор рассчитан на четыре года. Объём финансирования составит €13 млн.

Ранее Еврокомиссия планировала сотрудничать с активистами и медиа Северной Македонии, которые продвигают в стране реформы, связанные со вступлением в Евросоюз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить