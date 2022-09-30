ЕК выделит €1,6 млн на «поддержку» СМИ и гражданского общества в Северной Македонии

Еврокомиссия намерена оказать «поддержку» организациям гражданского общества и СМИ в Северной Македонии. В частности, в ЕК планируют сотрудничать с активистами и медиа, которые продвигают в стране реформы, связанные со вступлением в Евросоюз. С соответствующим грантом ознакомился RT.

Как отмечается в описании гранта, Еврокомиссия готова выделить на проект в Северной Македонии €1,6 млн.

«Конкретная цель данного конкурса предложений заключается в оказании поддержки организациям гражданского общества и СМИ, структурированным в действующие сети/платформы (как официальные, так и неформальные), деятельность которых ориентирована на содействие реформам, связанным с ЕС», — говорится в документе.

В рамках инициативы планируется создать «благоприятную среду» для работы гражданского общества, а также расширить возможности подобных структур в принятии решений. В ЕК убеждены, что таким образом удастся «укрепить демократию прямого участия» в Северной Македонии и поспособствовать процессу европейской интеграции страны.

В описании гранта подчёркивается, что вступление в ЕС — «ключевая политическая цель для Западных Балкан и Турции». Важную роль в этом играет сотрудничество государственных властей, а также гражданского общества и СМИ. Именно активисты и медиа помогают проведению институциональных, политических и экономических реформ в странах — кандидатах на членство в Евросоюз, пояснили в ЕК.

Ранее Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило о намерении профинансировать программу по борьбе с коррупцией в Северной Македонии.

Кроме того, ведомство инициировало проект по работе с молодёжью республики. По мнению американских специалистов, молодые люди — это ресурс для достижения «процветания страны, приверженной идее евро-атлантической интеграции».