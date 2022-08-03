США намерены выделить $7 млн на проект по работе с молодёжью в Северной Македонии

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить в Северной Македонии проект, направленный на «увеличение позитивного вклада молодёжи» в общественную жизнь. Программа рассчитана на граждан в возрасте от 15 до 30 лет. С документом ознакомился RT.

В американском агентстве отметили, что молодёжь — это «величайший ресурс» для достижения стратегической цели, а именно: «процветающей, эффективно управляемой и жизнеспособной Северной Македонии, приверженной идее евроатлантической интеграции».

На новую программу USAID готово потратить $7 млн в течение пяти лет. Как подчёркивается, цель проекта — повысить роль молодёжи в общественной жизни.

«Деятельность (программы. — RT) направлена на увеличение позитивного вклада молодёжи в общество и коллективное управление посредством создания партнёрств в целях поддержки привлекательных для молодёжи экономических возможностей; совершенствования профессиональных качеств молодёжи, необходимых для занятия определённых должностей, продвижения по карьерной лестнице и участия в общественной жизни», — говорится в тексте документа.

Кроме того, USAID планирует продвигать среди молодых людей ценности, «лежащие в основе самодостаточности», такие как ответственность, независимость, законопослушность, строгое соблюдение этических принципов, гражданская активность и целеустремлённость.

Для реализации проекта агентство намерено сотрудничать с государственными учреждениями, предприятиями частного сектора и молодёжными организациями балканской страны.

Ранее Госдеп США опубликовал стратегию развития отношений с Северной Македонией. Авторы указывали на «злонамеренное влияние» России и Китая, которое якобы противостоит западной интеграции Балкан. В связи с этим Госдепартамент планировал сотрудничать с правительством и гражданским обществом страны для укрепления устойчивости региона к влиянию извне.