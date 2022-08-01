США планируют противостоять «злонамеренному влиянию» России в Северной Македонии

Госдеп США опубликовал стратегию развития отношений с Северной Македонией. В документе отмечается, что страна якобы остаётся «важной мишенью злонамеренного российского политического влияния», а также растущего экономического давления со стороны Китая. С выводами американских специалистов ознакомился RT.

Авторы новой стратегии развития отношений США и Северной Македонии считают предстоящие годы критически важным периодом для сохранения траектории Северной Македонии к полной стабильности в качестве демократии, ориентированной на Запад.

«Миссия США в Северной Македонии будет продвигать полную интеграцию страны в западные и евроатлантические институты и практики как наилучший способ консолидации крайне важных реформ; таким образом, интеграция будет ключевым приоритетом миссии в Скопье», — подчёркивается в документе.

Однако, по мнению составителей доклада, евроатлантическому курсу стран Западных Балкан якобы препятствуют Москва и Пекин.

«Злонамеренные зарубежные влияния — в том числе правительства России и Китайской Народной Республики — активно противостоят западной интеграции региона, распространяя дезинформацию и используя имеющиеся уязвимости, для того чтобы cбить государства Западных Балкан с их демократически выбранного пути и при этом укрепить своё экономическое и политическое присутствие в Европе», — констатируют сотрудники Госдепа.

В связи с этим США намерены сотрудничать с правительством и гражданским обществом Северной Македонии для укрепления устойчивости региона к влияниям извне.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT отметил, что США рассчитывают подчинить себе местную власть для уменьшения влияния остальных игроков в регионе.

«Их подход (Вашингтона. — RT) заключается в том, что чем больше местная элита будет подчинена им, чем меньше будет там влияние всех остальных — это самый лучший вариант. Давайте вспомним, что вступлению Северной Македонии в НАТО предшествовал политический кризис, который спровоцировал сам Запад и отстранил от власти правительство, которое было более уверенным. Поэтому всё, что пишут и делают по этому поводу в Вашингтоне, имеет один сценарий: мы там должны быть, а всех остальных там быть не должно», — заключил Брутер.

Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, член сената Республики Сербской Елена Гуськова в разговоре с RT предположила, что опасения американских специалистов связаны с укреплением «русского фактора» в регионе.

«Сегодня, если Америка предполагает дальнейшее усиление своего влияния на Балканах, то они, конечно, должны ликвидировать укрепление «русского фактора». Они применяют разные методы. Это и работа через СМИ, через своих дипломатов и через публикацию разных видов программ, в которых очерняют Россию», — отметила эксперт.

По её словам, ликвидировать любую «зависимость» от России стало общеевропейской традицией, даже если это противоречит собственным интересам.

Ранее Госдеп планировал запустить в Северной Македонии «Программу спикеров США». Инициатива должна была привлечь внимание лидеров и местной аудитории к проблемам судебной системы, работы правительства, «современной журналистской практики» и «борьбы с дезинформацией».