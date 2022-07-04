Госдеп сообщил подробности о программе спикеров США для лидеров Северной Македонии

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Оксана Соломатина, Анастасия Румянцева
Отдел по связям с общественностью посольства США в Скопье объявляет открытый конкурс на реализацию «Программы спикеров США», которая привлечёт внимание местной аудитории к проблемам судебной системы, работы правительства, «современной журналистской практики» и «борьбы с дезинформацией». Кроме того, информационная работа ориентирована на молодых и состоявшихся лидеров Северной Македонии, «способных влиять на политику и общество». С документом ознакомился RT.
Госдеп сообщил подробности о программе спикеров США для лидеров Северной Македонии
  • AFP
  • © Daniel SLIM

«Для реализации «Программы спикеров» в Северную Македонию приглашаются активные специалисты из числа граждан США для общения с профессиональной и студенческой аудиторией по всей стране на темы, имеющие стратегическое значение для США и Северной Македонии», — отмечают авторы документа.

Подчёркивается, что программа в первую очередь ориентирована на начинающих лидеров, подпадающих под определение «восходящих звёзд», и состоявшихся лидеров Северной Македонии.

«К состоявшимся лидерам относятся общественные деятели, занимающие ведущие позиции в своей отрасли (например, новаторы, лидеры в области технологий, учёные, исследователи, представители СМИ, журналисты, предприниматели, государственные служащие и политики), а также выпускники курируемых правительством США программ обмена, способных влиять на политику и общество», — отмечается в описании американской программы.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что Госдепартамент с помощью подобных программ «выращивает проамериканских лидеров».

«США играют всегда вдолгую: они не просто свергают законные власти в тех или иных странах путём «цветных революций», они подходят издалека... Все эти фонды, специальные программы призваны отбирать молодых людей, которые в будущем будут продвигать американские интересы в своих государствах», — заключил он.

Ранее агентство США по международному развитию (USAID) планировало выделить до $5 млн на фонд содействия организациям из сферы медиа и коммуникаций на Западных Балканах.

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